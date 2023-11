El disgusto de un joven al llegarle una carta de Hacienda y abrirla en directo: "No puede ser verdad"

La Agencia Tributaria, el organismo estatal dependiente del Ministerio de Hacienda que gestiona el cobre de tributos, puede darnos algunos disgustos y, menos frecuentemente, alegrías.

Por desgracia para él, lo primero fue lo que le pasó a un tiktoker que emitió en directo el momento en el que se enteró del disgusto que le daba la Agencia al abrir en directo una carta del organismo.

"Estoy bastante nervioso. Obviamente, tengo mucho miedo porque casi nunca me ha llegado nada de Hacienda y obviamente estoy pobre. Espero que me devuelvan dinero o literalmente no sé qué es lo que ha podido pasar. O ha sido un error...", dice el joven en el vídeo.

"¿Qué he hecho yo ahora? Os lo juro por dios que mi madre me mata como sea una deuda. No he hecho nada malo, tío", decía el joven, cuyo nombre, DNI, número de teléfono y dirección, venían en la carta.

Y tras admitir que estaba "literalmente cagado", el tiktoker descubrió que tiene que pagar 2.100 euros más un recargo de apremio de casi 200 euros. "No puede ser verdad. Esto es un fallo", dice en el vídeo.

"No lo voy a pagar. Pero qué es esto", dice el muchacho, tras cortar de manera súbita el vídeo y haber dicho antes que iba a consultar con su madre qué hacer con la situación.