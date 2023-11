Le gasta una broma a sus padres con un corte de pelo "horrible" y sus reacciones se vuelven virales: "Mamá, tengo ganas de llorar"

Quién más, quién menos, se ha visto sometido alguna vez a la mirada crítica de sus padres después de animarse con un nuevo corte de pelo. Aunque cada uno es libre de llevar el peinado que desee, lo cierto es que muchos jóvenes prefieren no arriesgarse para evitar las posibles reacciones de sus progenitores.

Precisamente, Violeta Ferrar, una tiktoker que cuenta con más de 50.000 seguidores en la plataforma, ha querido tantear el terreno con sus padres gastándoles una broma telefónica en la que les enseña el desastroso nuevo corte de pelo que, supuestamente, se habría realizado.

"He ido a la peluquería con mis amigas y me han hecho un corte horrible, ¿crees que me lo tengo que cambiar?", le pregunta la joven a su padre, quien se encuentra al otro lado del teléfono. "Está muy bonito, no, no, está muy bonito", le responde, en una actitud cariñosa.

Una afectuosa reacción que, sin embargo, contrasta enormemente con la que tiene su madre. "¿Pero y yo que quieres que haga?", le espeta su madre después de ver la peluca que se ha puesto su hija. "Mamá, tengo ganas de llorar", responde la creadora de contenido, fingiendo que se derrumba en este vídeo que acumula casi un millón de reproducciones.

Lejos de detenerse ahí, la progenitora continúa con su reprimenda. "Está horrible, horrible, horrible, ¿tú ves normal lo que te han hecho?", le replica a su hija. Por su parte, Violeta da un paso más allá en su broma: "Mamá, ¿me puedes pagar extensiones?, ¡por favor!".

"Las vas a pagar tú, yo no te voy a pagar nada. No habértelo cortado, qué quieres que te diga, eres imbécil y estoy cabreada", le responde su madre, cada vez más enfadada. En este punto de la conversación, la joven decide confesarle la verdad, pero esta revelación no cambia en absoluto el veredicto de su madre: "¡Eres imbécil!".