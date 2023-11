Va a un concierto con una chica, pero ella acaba yéndose con el guitarrista: "La peor cita de mi vida"

Quién más, quién menos, alguna vez se ha puesto nervioso antes de una primera cita. La ansiedad generada por querer mostrar la mejor versión de uno mismo y el temor a que se produzcan silencios incómodos pueden terminar convirtiendo estos románticos encuentros en una auténtica pesadilla.

Sin embargo, en ocasiones, suceden situaciones inesperadas que, más allá de una cita desastrosa, parecen más bien una escena propia de una película. Y es que, lo que jamás se habría imaginado Matías Pascansky es que la chica con la que iba a asistir a un concierto terminase yéndose, ni más ni menos, que con el guitarrista, dejándole plantado.

"Gente, lo que me acaba de pasar ni en las películas pasa. No me lo puedo creer". Con estas palabras, este joven argentino arrancaba el relato de "la peor cita de mi vida", a través de un vídeo de Tiktok que ya acumula más de 6 millones de visualizaciones. Al parecer, él y su acompañante se conocían desde hacía varios meses, a pesar de que comenzaron a hablar más recientemente.

Como primer encuentro, ambos quedaron para ir a un concierto con la intención de que ella se quedara a dormir en casa de Matías, debido a que vivía muy lejos, pero, finalmente, no fue así. Y es que, después de disfrutar de la música del recital, la joven le pidió que se acercaran al hotel donde se alojaba la banda para conocer a sus integrantes. La sorpresa de Matías llegó cuando, tras hacerse fotos con los músicos, su acompañante entró en el hotel con el guitarrista para "tomar un vino".

"Él es una estrella del rock y yo soy un chico normal, pero no creía que pasaban estas cosas así, tan terribles", expresaba el joven manifestando su descontento ante el devenir de su cita. "Estoy aquí abajo y no sé si esperar a la chica o irme a mi casa, porque tampoco me quiero ir porque vive lejos y me dijo que se venía a mi casa", argumentaba, alegando que "cada vez confío menos en las chicas".

Así, y mientras esperaba el regreso de la joven, Matías reflexionaba sobre su surrealista encuentro. "Iba a venir a mi casa. Estábamos flirteando. Pero bueno, parece que siempre la billetera mata a galán. Fama mata a galán, siempre, toda la vida, gente. No se olviden de eso porque me acaba de pasar. Nunca pensé que me iba a pasar nada como por el estilo", concluyó.