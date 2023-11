Una novia de 22 años prohíbe la entrada a su boda a una de sus amigas por ser menor de edad: "Le expliqué que no era algo personal"

Una joven de 22 años ha hecho pública a través la decisión que tomó junto a su novio para el día de su boda. La pareja decidió celebrar su enlace sin menores de edad, excluyendo de la invitación a una de las amigas de la novia, que aún tenía 20 años.

A través de Reddit, la novia decidió explicar la situación para conocer la opinión de otros usuarios. Comentó que querían que hubiese alcohol pero no querían que hubiese niños para no tener que preocuparse "de que un menor de edad bebiera delante de sus narices el día de su boda".

Pero ante esta norma impuesta por la pareja, Mel, una de las amigas de la novia, quedó excluida de la lista de invitados. "Le intenté explicar que no era algo personal. Pero Mel siguió acusándome de ser una mala amiga", expresó la joven a través de Reddit.

Su amiga no entendía el motivo de no dejarla asistir a la boda si cuando ambas eran menores de edad ya habían consumido alcohol juntas. "Le dije que era diferente porque en ese momento las dos éramos menores. Ahora como adulta siento la responsabilidad de evitar que los menores beban y como la novia tengo el derecho a tener una boda sin niños", añadió la chica.

"No veo por qué no puede simplemente relajarse y dejarme tener el día de mi boda como a mí me gusta", concluyó la joven en su publicación. Ante esta singular historia, los usuarios no dudaron en dejar su opinión.

"Es extraño que consideres 'un niño' a alguien que es un año menor que tú, y sin embargo pienses que eres lo suficientemente mayor como para casarte", comentó uno de los perfiles. "No creo que tengas la edad suficiente para casarte si la edad a la que se bebe alcohol es más importante para ti que tus amigos", publicó otro usuario.