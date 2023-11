Una mujer devuelve a la biblioteca un libro que se llevó prestado en 1978, pero se libra de la multa

Una británica ha demostrado una honradez a toda prueba después de devolver a su biblioteca local un libro que había sacado prestado en 1978 y había olvidado por completo.

Tal y como recoge el Daily Mail, la mujer es natural de la localidad de Blackpool, y el libro en cuestión es un ejemplar de El señor de los anillos, la inmortal obra de J. R. R. Tolkien.

Se supone que tenía tres semanas para devolverlo, pero el libro se extravió en su casa. Fue ahora, tras una limpieza a fondo, cuando la mujer lo encontró y decidió devolverlo.

A pesar de que habían pasado 45 años, el personal de la Biblioteca Central de Blackpool le aseguró a la mujer que no sería multada, ya que desde abril de 2019, la institución no multa económicamente por libros no devueltos.

Fiona Davies, que trabaja en la Biblioteca Central de Blackpool, dijo que la mujer se había disculpado tímidamente por llegar "un poco tarde". "Me sorprendió ver la fecha... Yo entonces todavía estaba en la escuela primaria. La señora devolvió el libro y dijo 'lo siento, es un poco tarde' y yo dije que lo había hecho bien, porque ya no tenemos multas", añadió.