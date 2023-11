Un joven español enseña qué es lo que más le llama la atención del retrete en Estados Unidos: "Nunca lo había visto así"

De la misma manera que los extranjeros se quedan sin palabras cuando visitan España por sus tradiciones y constumbres, los españoles también sufren algunos "choques culturales" al cambiar de país. Prueba de ello son los vídeos que Gonzalo, un usuario de TikTok, ha compartido en su perfil.

Y es que, lejos de sorprenderse por los detalles más típicos, como la comida o la manera de comportarse, para él lo que más le ha llamado la atención es cómo funciona el cuarto de baño en EE UU.

"A mí lo primero que me ha llamado la atención es que las cadenas están en el lateral del váter y no arriba, como en Europa", ha explicado el joven enseñando la "típica casa estadounidense". Aunque eso no ha sido lo único que le ha impactado.

Y es que, aunque esto ya es un poco más común entre los españoles que visitan el país, no podía creerse que no haya persianas en las casas. De hecho, "incluso en el baño" están sin ellas. Lo "más parecido a una persiana" es, como ha enseñado, un estor.

Otros detalles que le han llamado la atención del cuarto de baño son los enchufes y grifos: "Los enchufes son tipo B, así que hay que llevarse un adaptador si vienes de otro país. Otra curiosidad son las manillas de los grifos: yo nunca los había visto así y especialmente el de la ducha, que es mucho más curioso porque con eso regulas toda la ducha y decides si el chorro sale por abajo o por arriba".

"Y todos los seguros de las puertas siempre son así", finaliza mostrando cómo dentro del propio pomo se encuentra el cerrojo. Para él, su estancia está siendo como si estuviera en una "película":"Me llama también la atención que la cocina se pone separado del resto. Y el resto de la cocina es muy como película americana, con vista a los vecinos. Me gusta muchísimo".