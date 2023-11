El sorprendente hallazgo en una colonoscopia que desata las teorías en internet: "Ni siquiera masticó"

Una colonoscopia es una exploración que permite la visualización directa de todo el intestino grueso y también, si es necesario, la parte final del intestino delgado. Se trata de una prueba bastante habitual para buscar trastornos en esta parte del sistema digestivo.

Pero a veces, lo que se encuentran son elementos peculiares. Es lo que ha ocurrido en un caso que se ha hecho viral, primero en WhatsApp y posteriormente en Twitter, tras compartirse.

Se trata de una conversación en WhatsApp: "Reíos un poco", dice un mensaje. "Un pavo se comió la manzana con la pegatina y le ha llegado hasta el colon y se ha pegado ahí, y perfecta. La publicidad la llevan adentro".

En efecto, en la imagen adjunta se ve lo que parece ser el intestino grueso de un paciente y, adherido en una de las paredes, una pegatina azul con el texto "Frutas Carpio. Córdoba".

Esta conversación de WhatsApp fue compartida en Twitter con el título "La medicina es maravillosa", y pronto se hizo viral, con respuestas de todo tipo, muchas de ellas, poniendo en duda la historia.

"¿Y sin daños por los ácidos estomacales? Creo que llegó al colon por el otro lado", dice uno. "Algo me dice que esa pegatina no ha llegado ahí desde la boca precisamente. ¿Sabemos si venden pepinos en esa frutería?", se pregunta otro.

"Difícil de creer considerando que la pegatina no está ni arrugada. ¿Es que el pavo ni siquiera masticó el cacho de manzana?", se pregunta un tercero. "¿Los jugos estomacales no le atacaron? No sé Rick…", concluye otro.