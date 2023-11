El aviso de un nutricionista sobre este tomate del Mercadona: "Ridículo, sin sentido"

La lectura de los ingredientes en las etiquetas de algunos productos pueden llevar a error. Esto ocurre en el caso de las latas de tomate triturado que Mercadona comercializa a través de su marca blanca, Hacendado, y sobre las que ha hablado recientemente el nutricionista Mario Ortiz en un vídeo de TikTok.

"No tengas miedo al azúcar, sino a las cantidades y su uso", avisa el experto, que cuenta con más de 120.000 seguidores en esta red social y otros 330.000 en Instagram. "No hay que crear alarma a algo que no tiene sentido", añade en el texto que acompaña al vídeo.

A la hora de explicar estas diferencias respecto al azúcar, el nutricionista compara la lata pequeña y la lata grande de este tomate triturado. Mientras que el tomate grande lleva azúcar en sus ingredientes, el pequeño no lo incluye. "¿Realmente esto es un problema?", plantea Ortiz.

"Si realmente vemos los ingredientes, el del grande es: tomate, sal, azúcar y ácido cítrico. En el otro caso igual, pero sin azúcar", explica.

Asimismo, la lata grande contiene 4,4 gramos de azúcar por cada 100 gramos, el pequeño tan solo tiene 4 gramos. "O sea, el añadido es 0,4 gramos. Ridículo, sin sentido", indica el nutricionista antes de aclarar por qué se tiene esta pequeña cantidad de azúcar.

"Su uso es solo para conservación del alimento, y en otros casos para corregir la acidez. Es más probable que sea para conservar el alimento, ya que trae más tomate, y evitar problemas de salud, patógenos inadecuados...", indica.

En este sentido, "caer en el error de quitar este tipo de alimento por el azúcar es como tener miedo a que caiga un meteorito en tu casa mientras estás cagando", ha comparado.

Si se compara con otros tomates en lata, como el tomate concentrado de Hacendado, "verás que no lleva azúcar y ponen más azúcares". Esto se explica porque "el tomate en sí lleva azúcar, pero no es malo, intrínseco, y dependiendo del agua tendrá más o menos, al igual que este concentrado, al tener menos agua tiene más azúcares, pero es porque se le ha quitado el agua al tomate".

En conclusión, agrega el nutricionista, "lo importante es ver la cantidad de azúcar añadido que lleva, su uso y que no tengas miedo".