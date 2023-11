La sorprendente respuesta de un cliente a un hostelero por no querer reservarle mesa: "Alucinante no, lo siguiente"

Una de las principales luchas de los camareros en España es la de conseguir mejores condiciones laborales. Que se les respete sus horarios de trabajo y que los clientes no se comporten de malas maneras no es siempre sencillo. Y prueba de ello ha sido el relato del dueño de un local.

Así lo ha contado a través de su cuenta de TikTok, el hostelero Fernando Flor. "Alucinante, no, lo siguiente", comenzaba a decir sin poder creerse la respuesta de un cliente al explicarle que no podía aceptar su reserva.

"Me llama un cliente para reservar mesa para el sábado y me dice que sale de trabajar a las 3 y que llegaría a las 16:20", ha explicado el hombre. Y es que, como así ha contado, aunque no podía darle una mesa para comer, sí que le ofrecía el servicio de cena, que comenzaba a las 19:30.

Sin embargo, al hombre no parecía convencerle esa solución: "Entonces, me preguntó que si no le iba a dar de comer. Le contesté que de 13 a 16 sí, pero que a las 16.30 ya no porque el personal tiene un horario". Ante la respuesta, el hombre aseguró que "no iba a volver" aunque ya era cliente habitual.

"Se marchó para casa todo indignado" ha finalizado Fernando. Ante lo surrealista de la situación, ha querido preguntar a los usuarios de la plataforma qué opinan de este tipo de comportamientos. "Muy bien hecho, hay que respetar a los trabajadores" ha sido la respuesta más repetida.