Hay una estafadora en mi sopa: pillan a una cliente poniendo pelo en su plato para no tener que pagar

Trabajar en un restaurante puede ser una experiencia muy complicada. Tanto por las horas de trabajo sin descanso como por los comensales. Y es que, atender cara al público demuestra cómo el cliente no siempre llevan la razón.

Prueba de ello se vivió en el pub The Observatory, situado en Blackburn, Reino Unido. En el local, como así ha mostrado su dueño, Tom Croft, una mujer consiguió que la cena le saliera gratis. Para ello tenía un plan simple, pero efectivo: fingir que había pelo en su comida.

Si conseguía engañar a los trabajadores del lugar haciéndoles pensar que no habían hecho bien su trabajo, deberían de devolverle su dinero. Sin embargo, lo que ella no se hubiera imaginado es que estaba siendo grabada por las cámaras de seguridad.

"Hay personas que están dispuestas a poner en riesgo la reputación de una empresa y los puestos de trabajo del personal por una comida de 14,88 euros", ha asegurado muy cabreado el dueño del local al medio de noticias, Southwest News Service. De hecho, ha compartido la grabación para alertar a todos los compañeros de profesión.

En este se puede ver como una mujer está hablando con su acompañante para posteriormente arrancarse un pelo y dejarlo sobre el plato. al rato, la mujer llamó a los trabajadores y empezó a explicar muy cabreada lo que estaban ocurriendo. Así, Croft acabó devolviéndole el importe y preguntándose cómo habría podido ocurrir.

Sin embargo, al acabar su jornada laboral descubrió que, efectivamente, no era un problema de sus camareros."Me dio asco y mucha rabia. Nunca antes había sucedido algo así", explicó muy cabreado, "el equipo de cocina podría haber pensado que era culpa suya cuando no habían hecho absolutamente nada malo".

El dueño no busca recuperar su dinero, pero sí que ha querido lanzar un mensaje. Así, el inglés ha destacado que ante cualquier sospecha, en la mayoría de los casos no hay que desconfiar de sus trabajadores. Por ello pide que siempre estén atentos para que nadie sufra como él.