Un 'tiktoker' latino se queda sin palabras en un supermercado español: "Esto es un problema"

Uno de los lugares que más les llama la atención a quienes vienen a vivir a España no son ni los museos ni los restaurantes, sino los supermercados. Y es que en cada país venden productos diferentes y de maneras muy distintas, por lo que no es de extrañar que sean los elementos que más fascinen.

Prueba de ello ha sido el vídeo que el tiktoker latino Carlos Davila ha compartido en su perfil. En este ha explicado con ironía cuál es el "problema" de las grandes superficies españolas.

"El principal problema de los supermercados en España es que hay demasiado para elegir. Miren esto. Estos son pasillos y pasillos y pasillos en los que cuesta demasiado decidirse. Yo ni siquiera sé qué quiero, pero solo vengo a distraerme", ha explicado mientras camina por uno de los establecimientos.

Y es que, para él, todo es "demasiado" por lo que nunca puede llegar a saber qué es lo que quiere realmente: "Aquí se van a conseguir todo tipo de proteínas, pero me refiero a todo tipo de proteína, en este todo tipo de quesos. Hay demasiadas cosas".

Ante su gran dilema, ha querido pedir la ayuda a todos los españoles que puedan ver su vídeo. Como así ha suplicado, necesita saber qué productos son los que pueden ayudarle a adaptarse a la culta. No sin antes matizar que es un gran fan del jamón y los embutidos.

"En este pasillo hay helados de todo tipo que son muy económicos. Y si alguno ha tenido este mismo problema, también déjamelo saber", ha bromeado en el vídeo, que cuenta ya con más de 32.000 reproducciones. en TikTok.

Aunque, antes de acabar, y evitando que nadie se pueda tomar en serio sus palabras, ha querido dejar clara su posición: "Antes de que se molesten y me digan que esto no es un problema, claramente no es un problema. Estoy siendo lo más sarcástico posible que puedo. Mejor dicho, esto es una bendición para los recién llegados poder ver tanta variedad de productos".