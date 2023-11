Una turista estadounidense revela las cosas que más odia de Europa... y algunas son exclusivas de España

Pese a que ambos lados del Atlántico pertenecemos a la misma civilización occidental, los impactos culturales entre los norteamericanos y los europeos siguen siendo destacables.

Una turista estadounidense se ha hecho viral en TikTok por narrar, en dos vídeos breves, cuáles son las cosas que menos le gustan de Europa, y alguna de ellas es exclusiva de España, país que ha visitado.

"Esta lista se basa principalmente en el viaje de tres semanas que pasé por el sur de España, el sur de Francia e Italia el mes pasado", dice la joven, que añade que "no todas las ciudades ni todos los establecimientos eran así, pero esto es lo que encontramos que era común".

En primer lugar, la joven critica la falta de salsas y condimentos en los restaurantes: "Tenemos salsas que combinan con todo, vienen con la comida. No tienen de eso allí (en Europa), así que, por ejemplo, pedí calamares y no los sirvieron con salsa cóctel o salsa tártara, ni siquiera con una rodajita de limón; no había nada, estaba seco", dijo.

La segunda cosa que la decepcionó fue la ausencia de cortinas en las duchas: "No hay una cortina a la vista, todo era como paredes de vidrio, pero la mitad de las bañeras, la ducha con pared de vidrio solo cubría la mitad de la bañera. Sentías que iba a haber agua por todas partes, no era muy cómodo", dijo.

Sin salir del baño, su tercera queja es la ausencia de esponjas en los hoteles: "No podía exfoliarme en la ducha, solo tenía que usar mis manos desnudas. Lo cual está bien, pero en realidad no porque usé mucho protector solar cuando fui y realmente quería frotarme la piel al final del día", dijo.

Su siguiente queja: no hay agua gratis en los restaurantes. "Gasté tanto dinero en agua en los restaurantes que realmente me hizo añorar los vasos gigantes e ilimitados de agua fría en Estados Unidos", dijo.

Tampoco, para su horror, encontró cuartos de baño públicos gratuitos: "Tampoco hay baños públicos gratuitos, tienes que ir al baño en algún lugar donde compraste algo, así que yo siempre iba cada vez que íbamos a restaurantes".

Y los que usó, tampoco la convencían: "Uno pensaría que, dado que estás comprando algo y estás en una instalación, el baño al menos será agradable, pero no es así. Mal, incluso los baños por los que pagas son asquerosos. Éste fue el caso de España, Francia e Italia", dijo.

Respecto a los baños, también se quejó de que los retretes no tenían asiento, aunque seguramente en España no tuvo es problema.

Según su experiencia, los desayunos incluidos en los hoteles no merecen la pena, y también se queja de que "tampoco había máquinas expendedoras en los hoteles, así que si quieres un refrigerio a altas horas de la noche, buena suerte porque no hay máquinas expendedoras".

No debió de pasar la joven estadounidense buenas noches, porque varias quejas tienen que ver son sus camas de hotel: "Las almohadas son largas y planas. No eran mullidas, cubrían como toda la cama".

"Las camas grandes para parejas son simplemente gemelas juntas, así que si quieren abrazar a uno de ustedes, estará acostado en la grieta", prosigue. La última queja de las habitaciones de hotel fue la falta de edredones.

"Durante la primera semana que estuvimos allí, pensamos que simplemente no tenían edredones, pero luego nos dimos cuenta de que simplemente no te hacían la cama por completo", dijo. "El edredón está como en un armario en algún lugar, tienes que ir a buscarlo y hacerlo tú mismo, que es lo que supongo", concluye.

Café en vasos

Una de las quejas es específica de España: "Servían café caliente en vasos sin asas. Cuando estábamos en España, comprábamos café y churros en una churrería y lo servían en una taza sin asa. No pudimos beberlo hasta que se enfrió porque el maldito vaso estaba muy caliente".

Más quejas, en este caso cuando se pidió un cóctel: "Sirven dos pajitas gigantes en los cócteles, mientras que en Estados Unidos sirven pajitas negras, cortas y delgadas, dos de esas".

"Sirven dos pajitas gigantes, lo cual me pareció gracioso, porque pensé: ¿se supone que debo beber de ambas?". Porque voy a beber esto muy rápido si ese es el caso", añade.

Otra decepción: "nada es gratis", dijo."Las bolsas de la compra cuestan dinero, así que si eres un turista y no llevas una bolsa contigo y simplemente estás caminando, tendrás que pagar por una bolsa", añade

"Allí nada es gratis, no penséis ni por un segundo que lo será porque no lo es", concluye.

La calidad de las patatas fritas también está en su lista: "Las patatas fritas son realmente malas, apenas están doradas, ni siquiera crujientes, un poco húmedas", dice. "Creo que encontramos solo un buen lugar para hacer patatas fritas todo el tiempo que estuvimos allí, fue bastante decepcionante", dijo.

El concepto europeo de limonada tampoco convence a la tiktoker: "La limonada es solo agua con gas y azúcar, así que literalmente agua con gas con como un paquete de azúcar y lo exprimen como una rodaja de limón y esa es su limonada".

Siguiendo con la comida, otra decepción es que las patatas fritas y las ensaladas son acompañamiento: "Las patatas fritas y la ensalada son los únicos acompañamientos de literalmente cualquier cosa. Estaba tan harta de las malas patatas fritas que pensé: ¿podría comer macarrones con queso o brócoli o literalmente cualquier otra cosa como acompañamiento?", se pregunta.

"Incluso sus ensaladas no son tan extra como aquí hacemos nuestra ensalada, con todos los aderezos. Su ensalada es como verduras y aderezo de aceite y vinagre y eso es todo, eso es lo que estás comiendo", dice.

La tiktoker criticó el tamaño de los vasos de agua: "El agua es tan cara que no hay recargas gratuitas, así que simplemente estás bebiendo agua en una pequeña taza de té".

Por último, protestó por la falta de acondicionador en los hoteles: "Supongo que simplemente no creen en el acondicionador para el cabello, en ninguno de los hoteles en los que estuvimos no tenían acondicionador". Era gel de ducha y champú o una combinación de gel de ducha y champú, no se veía acondicionador por ninguna parte; el cabello está seco, eso es todo", dijo.