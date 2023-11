La 'influencer' ciclista Cecilia Sopeña revela cuánto gana al mes en OnlyFans: "Lo mismo que un año como profesora"

Cecilia Sopeña es una de las creadoras de contenido fitness que más ha crecido en los últimos años, gracias a sus vídeos y consejos sobre montar en bici y competir en ciclismo.

Este éxito, con más de un millón de seguidores en TikTok, lo ha coordinado hasta hace poco con su trabajo como profesora de Matemáticas en un instituto de Cartagena, donde tiene plaza de interina.

Finalmente, en los últimos meses, y tras un año triunfando en todo tipo de plataformas, ha decidido dar un parón en su trabajo y centrarse en el deporte y su familia.

No obstante, lo que más llama la atención de su decisión es que, además de tener cientos de seguidores en Instagram, YouTube y TikTok, también está creciendo sin parar en OnlyFans.

Según ha contado en una entrevista reciente con El Español, comenzó en 2022 en esta plataforma conocida por su contenido erótico y, desde entonces, ha ganado lo suficiente para poder dejar su puesto de profesora.

Hablando de dinero, no se ha cortado. "En 2022 gané 29.000 euros en YouTube, pero en OnlyFans empecé en agosto de 2022 y solo con subir un vídeo, ya gané 500 euros", ha revelado.

"En septiembre de 2022, gané 8.000 euros, en octubre, 56.000 euros, en noviembre, 62.000 euros... Está claro que es una tontería que me coja el trabajo de profesora y me comprometa a hacer el horario cuando puedo ser libre porque en un mes en OnlyFans gano lo mismo que en un año", ha reflexionado, orgullosa.

"No he cogido la plaza en el instituto porque he ahorrado lo suficiente y quiero tener más tiempo para lo que me gusta: mi hija, el deporte, la naturaleza y grabar contenido en OnlyFans, YouTube y TikTok", ha presumido, consciente de que su puesto de influencer de ciclismo es necesario para llevar a gente a su cuenta de OnlyFans, donde tiene, al menos, 3.000 personas que se han suscrito por 17 euros.