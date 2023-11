El verdadero susto después de Halloween: se pinta de verde toda la piel y ahora no se lo puede quitar

Con la noche más terrorífica del año, no son pocas las personas que optan por hacer de sus disfraces toda una locura. Desde trajes llenos de detalles hasta los maquillajes más asombrosos, los creadores de contenido no escatiman en gastos para ser los más originales en Halloween. Aunque, ese deseo de sorprender le ha pasado factura a una tiktoker.

Así lo ha contado la propia María Reus Huang en uno de sus últimos vídeos. Y es que, la joven se había pintado toda la piel de un intenso tono verde para descubrir a pocas horas de salir de su casa que la pintura no se quitaba con facilidad.

"Estoy a punto de tener un ataque porque estaba limpiando la brocha con la que me he pintado todo el cuerpo de color verde y no se ha ido la pintura, se me han quedado los dedos amarillos", comienza a contar la joven en su TikTok con el cuerpo entero de un color muy poco natural.

El problema era que, por mucho que la pintura asegurase que se iba "con agua", lo cierto es que desmaquillarse era mucho más complicado. Así lo ha demostrado pasando un algodón con producto específico para eliminar el maquillaje por todo su brazo. Lejos de volver a su tono natural, le dejaba una capa de un tono amarillento.

"Como se me quede la cara como un Simpson", se lamentaba la influencer al descubrir que, efectivamente, su cara quedaba exactamente igual que la de los personajes de la serie. Con una expresión estupefacta, poco le queda a la joven más allá de reírse de la situación.

El vídeo cuenta ya con casi medio millón de reproducciones y cientos de comentarios de todo tipo. Y es que en su bandeja de mensajes hay quien ha intentado animar a la joven asegurando que ya tenía un nuevo disfraz:"Pues mira, ya tienes maquillaje de Halloween, de Marge Simpson y arreglado". Aunque otros no han podido evitar reírse ante la desgracia de la tiktoker.