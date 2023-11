Un joven relata su complicada experiencia sacándose el carnet: "Mi profesor me tocaba la pierna en plan... No le discutas"

Cada año, miles de jóvenes se ponen manos a la obra para hacerse con el carnet de conducir. Sin embargo, para cumplir con este objetivo, es necesario pasar primero por el exhaustivo trámite que supone el examen práctico. Algo que, por otra parte, no siempre resulta fácil.

Entre los nervios habituales que suele conllevar esta situación, a menudo tan estresante, se añaden algunas experiencias, como la que le tocó vivir a un joven conductor cuya vivencia no ha tardado en viralizarse en TikTok, donde acumula casi 100.000 reproducciones.

Tal y como ha relatado en el podcast Kncelados, su experiencia no fue, en absoluto agradable, "por culpa de una examinadora amargada". "Discutí con ella conduciendo porque me dijo: 'Vamos a ir en dirección Martorell'. Cogí el desvío, y en el siguiente desvío, que ponía Martorell, cogí el desvío. Y me dijo: 'No le he dicho que tome el desvío'", cuenta.

Su afán de tomar el desvío que se correspondía con el destino le llevó a enzarzarse con la examinadora en una profunda discusión. "Digo no, pero me has dicho que vaya para Martorell. Pienso que estás validándome si sé leer las señales y he tomado el desvío porque ahí pone Martorell", recuerda, a lo que la examinadora siguió en sus trece.

"Mi profesor me tocaba la pierna en plan... No le discutas", continúa. "Y cuando llegamos aparco, baja la examinadora y me da el papel el profesor y me dice: 'Te ha suspendido. Lo has hecho de puta madre. Ahora vengo", añade.

A los pocos minutos, su profesor regresó con una buena noticia. Y es que, el joven se dio cuenta de que el 'no apto' que le había puesto la examinadora estaba tachado. "Mi profesor chapó por él porque si no me hubiera hecho ir otra vez a examen", concluye.