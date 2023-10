Una trabajadora de recursos humanos rompe en llanto por la "poca responsabilidad" de los candidatos: "No hay compromiso"

Trabajar de cara al público no siempre es fácil. Y es que aunque la mayoría de personas suele tratar con respeto a los trabajadores, hay ocasiones en las que no siempre se consigue llegar a un buen entendimiento. Prueba de ello ha sido la llamada desesperada que una mujer encargada de los recursos humanos de su empresa.

Y es que, como así ha asegurado, por mucho que le guste su empleo, no todas las personas son tan amables como así le gustaría. Su queja es sencilla, los candidatos que buscan trabajo tienen "falta de compromiso". Así lo ha contado a través de su cuenta de TikTok.

"Cada día está peor la gente, super irresponsables, no llegan", ha explicado la mujer al borde del llanto. Para poner un ejemplo de su situación desesperada ha querido contar su anécdota más reciente. Como ha narrado, en su último trabajo "no llegó ni uno" de los aspirantes: "Estoy incrédula, harta y asqueada".

"Estoy harta de la irresponsabilidad de la gente", ha estallado cansada de que se repita el problema, "si vas a tener un compromiso cúmplelo, si no quieres hacer las cosas no las hagas, pero no hagas perder a la gente el tiempo. Mi sueldo depende de que tú llegues".

Como ha querido destacar, ella es la responsable de buscar a trabajadores, por lo que si no consigue a nadie ella también pierde dinero: "Ahora, ni te contestan el teléfono, no llegan, te hacen quedar mal y me parece injusto hacer un trabajo completo del cual no se cobra hasta que el candidato está dentro de la empresa y que no lleguen ni una de las cuatro personas".

El vídeo rápidamente se ha hecho viral en la red social. Actualmente, cuenta con casi millón y medio de reproducciones, por lo que no es de extrañar que en la bandeja de comentarios haya todo tipo de mensajes. Desde quienes le mandan ánimos hasta los que aseguran que si los trabajadores no van es porque la gente está cansada.

"Los reclutadores me han hecho perder mi dinero para ir a entrevistas a muchos filtros para que no te avisen si quedaste o no", o "tampoco los de recursos humanos tienen la amabilidad de avisar al candidato que no se quedó y nos hacen perder el tiempo igual esperando" han sido alguno de los mensajes más destacados.