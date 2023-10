Amenaza a su vecina con una gran venganza sonora si no cambia su aspirador: "Parece que nos vaya a caer el techo encima"

La convivencia puede ser complicada y, si ya es difícil hacerlo en una misma casa con compañeros de piso, amigos o familia, hacerlo en una comunidad lo es aún más. Por ello, las discusiones entre vecinos son algo de lo más habitual.

Ya sea en las reuniones de propietarios o en el propio rellano, los habitantes de un edificio pueden llegar a encuentros y desencuentros de lo más incómodos. Aunque no hace falta verse en persona, un cartel colgado en el portal también puede provocarlo.

Así lo demostró un vecino, que, después de hablar con su vecina de arriba y no llegar a un acuerdo, decidió dejarle un mensaje pegado en la pared para que toda la comunidad se enterara del problema.

Tal y como se puede leer en el papel, este vecino del 4º y su mujer fueron hablar con la propietaria del 5º para decirle, "por activa y por pasiva", los "ruidos molestos e insufribles" provocados por sus perros y gatos, pero también por los muebles que mueve. "Y, sobre todo, un aspirador que tiene que, cada vez que lo pasa, parece que se nos vaya a caer el techo encima, generando un ruido como de arrastrar piedras", añade.

"La invité a bajar a nuestra vivienda para que viera el ruido que generaba cada vez que lo ponía y, sin hacer el mínimo caso, a sabiendas de que ese tipo de aspirador no cumple con los decibelios para vivir en comunidad, ella nos dijo que puede hacer el ruido que le dé la gana desde las 8 hasta las 22", asegura el vecino afectado. "En muchas ocasiones arrastra muebles pasadas las 23".

Después de explicar la situación, escribió otro párrafo dirigido a toda la comunidad, pues había pensado una amenaza que afectaría a todos, para ejercer presión.

"Me he comprado una sirena industrial. Si a partir de esta nota informativa no se compra otro aspirador normal y corriente y sigue utilizando esa hormigonera que tiene, a partir del 1 de noviembre, cada vez que ponga el aspirador yo activaré la sirena siguiendo el mismo criterio que ella tiene: a partir de las 8 hasta las 22 se puede hacer el ruido que uno quiera", avisa.