¿Por qué la J fue la última letra en incorporarse al alfabeto latino moderno?

El alfabeto latino que utilizamos actualmente se ha transformado a lo largo de los milenios, pero en su versión antigua constaba solo de veinte letras: A, B, C, D, E, F, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. Después del siglo III d.c., se añadieron la G, la Y, y la Z. Pero en este alfabeto seguían faltando tres letras: J, U y W.

La letra J, en particular, no se consideraba como una letra independiente en el alfabeto latino clásico, aunque su grafía ya existía. Se trataba de una versión alargada de la letra I y servía para representar los sonidos /i/, /iː/ y /j/, pero no era considerada como una letra separada y, por eso, no formaba parte del alfabeto.

La letra J como letra independiente de la I

Fue el gramático italiano Gian Giorgio Trissino (1478–1550) quien desempeñó un papel crucial en este proceso de distinción entre la I y la J. Su obra "Ɛpistola del Trissino de le lettere nuωvamente aggiunte ne la lingua italiana", que data de 1524, marcó un hito al considerar a la "J" como una letra distinta.

Pero aunque Trissino abrió la puerta a la incorporación de la J en el alfabeto latino moderno, esta no fue aceptada de inmediato; su inclusión se concretó a lo largo del siglo XVI, con el apoyo del humanista francés Pierre de la Ramée (1515-1572) que también contribuyó a consolidar la posición de la J.

La letra J encontró un lugar en el español

El nombre de esta letra —"jota”— proviene del latín "Iota", que es el nombre de la letra griega de la cual se derivó. Y, afortunadamente, se ha incorporado al alfabeto y hoy es una de las más icónicas del español, gracias a ella tenemos palabras como jamón, judías, jabón y justicia.

Ahora bien, aunque la J encontró su hogar en español, su historia se extiende a otras lenguas derivadas del latín. Curiosamente, en otras lenguas la J se pronuncia de manera diferente, demostrando así la riqueza de las lenguas romances. No es igual su pronunciación en español a la que se usa en catalán, francés o portugués.

En resumen, el camino de la J hacia su aceptación en el alfabeto latino moderno fue largo y repleto de transformaciones. Compitió con la G y con la X, que en su momento tenían una pronunciación similar a la "sh" en inglés.

Por ejemplo, en las primeras ediciones de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, "Don Quijote de la Mancha," el nombre del famoso caballero se escribía como "Don Quixote”.

Fue hasta el siglo XVIII cuando se adoptó la grafía J en lugar de la X, pero al día de hoy seguimos viendo ejemplos de este arcaísmo ortográfico; o dicho en otras palabras, restos del antiguo idioma. Lo vemos en México, Oaxaca o Ximena.

El uso de la J en español es tan extenso como diverso, en lo oral y en lo escrito, y su historia de inclusión en el alfabeto latino es una crónica de evolución y adaptación que revela cómo los sistemas de escritura y las lenguas se han transformado en el tiempo.

Actualmente la J es una letra de uso frecuente, la vemos en nombres como Jorge o en cosas como juguete. No obstante, hay palabras en la Real Academia Española (RAE) que comienzan J y que tal vez no conocías. Para cerrar, acá dejamos un pequeño listado.

Palabras que comienzan J y que tal vez no conocías

Jabelgar: blanquear las paredes con cal, yeso o tierra blanca.

Juanilama: Planta olorosa de la familia de las verbenáceas, de cuyas hojas se hace una infusión medicinal.

Jenabe: Mostaza.

Jibarizar: Reducir el tamaño, la cuantía o la importancia de algo.

Jeito: red usada en el Atlántico para la pesca del boquerón y la sardina.

Jochar: Presionar, perseguir, asediar.