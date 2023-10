La respuesta "impecable" de un restaurante a la reseña negativa de unos clientes que se fueron sin comer

A lo largo de la jornada laboral, los hosteleros se enfrentan a situaciones insólitas con sus clientes y Jesús Soriano, la persona tras la cuenta de Twitter @soycamarero, comparte muchas de ellas como la de un establecimiento gaditano que respondió de manera "impecable" a las quejas de unos comensales que no llegaron a probar bocado.

Uno de los consumidores indica en la reseña que acudió a las 23:24 horas al restaurante "para tomar unas tapas" con su mujer, pero los camareros les dijeron que no se sentaran "porque la cocina cerraba a las 24:00".

"Me tuve que ir, que les vaya bien...sobrados", finaliza el consumidor dejando caer que no volverá más al local.

La respuesta del establecimiento ubicado en el municipio de San Fernando no se hizo esperar, de hecho le hacen saber que esperaban su reseña.

"La cocina la cerramos a las 23:30h y eso no le permite venir a las 23:24h a comer. No es que vayamos de sobrados... Es que no voy a permitir que vengas seis minutos antes a comer a mi restaurante y tener a una plantilla de 15 personas que se vayan más tarde por su culpa y por no venir antes como cualquier persona".

El establecimiento aprovecha para recalcar que tienen un horario específico, al igual que no va a consentir que sus trabajadores hagan una hora de más: "Nuestro bodegón está abierto de 8:30h a 0:00h y si le sentamos a comer a las 23:24h mientras se le atiende la bebida y luego pensáis lo que vais a comer y pedís...y luego se elabora nos vamos todos por su culpa a las 1:00 h mínimo... eso no lo consiento".

El dueño del bodegón dedica sus últimas líneas a poner de manifiesto que no son esclavos de los clientes: "No es ir de sobrados ...es estar hartos de gente como ustedes que se creéis que los que trabajamos en la hostelería somos esclavos y no tenemos vida. Se equivoca. Ve antes a comer a los restaurantes".