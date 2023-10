Una cubana cuenta en TikTok lo que piensa de España: "No pienso discutirlo con nadie"

La joven Karen Hernández es una emprendedora cubana afincada en España que ha visto cómo su TikTok subía como la espuma en visitas después de hacer un comentario sobre España que no piensa argumentar: que españa es "uno de los mejores países del mundo".

La empresaria ha hecho en su cuenta de redes sociales varios vídeos hablando de su experiencia en España y con los españoles y después de un tiempo viviendo aquí lo tiene claro.

"No pienso discutirlo con nadie. Tienen una excelente calidad de vida, la educación está por encima de la mayoría de los países de América", aseguraba, antes de afirmar que la gente en España es "súper chula".

Y lo decía en el buen sentido, pues en otro vídeo, en el que le preguntaban por la leyenda de que los españoles somos "secos" o "demasiado directos", rebatía esa cuestión. "No he conocido el primer español seco, son súper cariñosos, atentos, conversadores", aseguraba y añadía que "no se andan con rodeos y me encanta que sean directos, para qué engañarnos, para qué envolver, me encanta", afirmaba.

El argumentario de la cubana, que tiene una empresa de cosméticos, era refrendado por otras personas que comentaban en el vídeo, como "la siesta española le da mil vueltas al sueño americano", "tienes toda la razón, te lo dice un cubano que lleva más de 20 años aquí" o "España es uno de los mejores países del mundo. Soy chileno he estado mucho en Cuba y vivo en Suiza desde hace 41 años y apenas pueda me voy a España".