Un cumpleaños de película: un anciano celebra sus 96 años con una fiesta temática de 'Up' en la que recuerda a su fallecida esposa

Disney ha cumplido 100 años dejando tras de sí una gran cantidad de películas de gran calidad. Aunque, si hay una recordada por su emotivo comienzo, esa es Up. El filme creado por Pixar empieza con los recuerdos de Carl y Ellie, esa pareja que han vivido decenas de aventuras durante su relación: desde cómo se conocieron de niños hasta la muerte de ella cuando ya son mayores.

Con este argumento, qué mejor obra para celebrar el aniversario de un anciano, que no ha dudado en hacer de su 96 cumpleaños una fiesta temática por un motivo muy especial: recordar a su fallecida esposa. Así lo ha mostrado en TikTok Dianely. Con toda la familia disfrazada de los personajes, y rodeados de los característicos globos, el hombre ha podido soplar las velas.

Y es que no falta ni un personaje, desde él vestido del protagonista, Carl Fredricksen, hasta su nieto como el pequeño Russell, entre otros. No han escatimado en detalles y prueba de ello eran los asientos, dejando vacío el de su mujer. Incluso la tarta, de varios pisos, estaba decorada con la temática y coronada con globos, como la de la casa voladora de Up.

El vídeo cuenta ya con casi millón y medio de reproducciones y miles de comentarios alagando la idea. Y es que, desde los que han "llorado" a quienes se "mueren de amor" por el bonito detalle, nadie ha querido perder la oportunidad de felicitar al cumpleañero: "¡Qué bello! Felicidades al abuelo y a la familia que se ve que lo quieren tanto. Llegar a esa edad y sentirse amado es todo lo que un abuelito necesita".