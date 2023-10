El mensaje de una española con tres carreras y tres másteres que no encuentra trabajo por su edad: "Los títulos son un fraude"

Hoy en día, tener estudios superiores como una carrera universitaria e incluso un máster ya no es garantía para encontrar un trabajo bien pagado en España. Esta problemática es la que ha planteado en un vídeo en TikTok la usuaria 'ser.consciente7', donde ha expuesto su caso. Tiene tres carreras (Turismo, Derecho y Nutrición), tres másteres, habla varios idiomas y cuenta con experiencia en su sector. A pesar de ello, no consigue empleo de lo suyo por su edad.

"Llevo este último año mandando cientos, yo creo que ya mil, currículums a distintas organizaciones internacionales, humanitarias, para las que estoy de sobra preparada, para las que tengo muchísima experiencia. ¿Qué es lo primero que te preguntan la mayoría? Cuándo naciste, cuál es tu edad. ¿Cuál es mi edad? Tengo edad para trabajar, me quedan años para la jubilación. Tengo edad, capacidad, formación... Tengo todo para trabajar en cualquier organización internacional y casi en cualquier empresa dentro de mi sector", ha manifestado.

En un extenso vídeo, la usuaria ha explicado que sus últimos trabajos fueron en una cocina en Dinamarca, donde "no me preguntaron la edad", y también como limpiadora. "Eso es lo que consigo con esas carreras universitarias realizadas de forma brillante, esos másteres, incluso os tendré que hablar de un doctorado que dejé, y ahora entiendo por qué", ha lamentado.

"¿Qué es lo que pasa? Llamadle corrupción, llamadle fraude, llamadlo engaño, me da igual: es una auténtica farsa los títulos universitarios. ¿Que la culpa es de la Universidad? No, señores, todo esto es una cadena", ha dicho.

La usuaria ha señalado como "último responsable" al Estado, que "debe garantizar nuestros derechos, debe garantizar nuestro derecho a la educación, al desarrollo, nuestro derecho a la dignidad, nuestro derecho a un trabajo decente. ¿Cómo lo vamos a conseguir cuando se están vendiendo títulos y cada vez más?", se ha preguntado.

En este sentido, cuenta, basta con teclear en internet "haz mi trabajo fin de grado, haz mi trabajo fin de máster, haz mi tesis doctoral", para encontrar páginas web donde las personas "acaban el grado porque pagan, acaban su máster porque pagan, acaban su tesis doctoral porque pagan".

Indignada, la usuaria se ha preguntado "dónde está fallando el sistema" y "por qué no hay control" a esas empresas. "¿En qué se apoyan? En frases como: es que claro, los alumnos no merecen tal nivel de ansiedad, cómo van a compaginar un trabajo con una carrera y con tal nivel de exigencia... ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo lo hice, con tres hijos, trabajando, y con esas notas? Yo no pagué ni un solo título universitario, y ahora, cuando tengo que competir, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me cree? ¿Quién cree en mi currículum? Dirán que seguramente pagué ese título, o sabe dios cómo lo saqué", ha denunciado, visiblemente enfadada.

"Me parece una absoluta vergüenza, me parece indignante que nadie haga nada", ha valorado, antes de incidir en que las únicas responsables no son las empresas ni los alumnos: "Esto es todo una cadena", ha asegurado.

En este punto, ha compartido la reflexión que hizo cuando uno de sus hijos comenzó a estudiar en la universidad: "Se planteaba a hacer dos carreras o una. Yo lo animé a que hiciese dos. Yo, en ese momento, ya me planteaba: no todo el mundo es capaz de hacer dos carreras universitarias. No todo el mundo es capaz de estudiar una carrera universitaria. ¿Por qué todo el mundo tiene que acceder a la universidad? No confundamos la igualdad de derechos con aspectos económicos, con personas que tienen menos recursos. No lo confundamos, no todo el mundo tiene capacidad", ha insistido.

Su vaticinio tampoco es positivo: "¿Qué va a pasar dentro de unos años? No llegará con tener una, dos carreras", ha lamentado.

La tiktoker ha reconocido que "seguramente a mucha gente no le gustará esto que estoy diciendo, muchos seguramente querrán que su hijo tenga un título universitario como sea". Sin embargo, ha insistido en que "va a llegar un momento en que no va a ser suficiente todo el dinero que invirtáis en un título o en otro. ¿Cómo no lo ve la sociedad?", indica.

Por último, la usuaria se ha preguntado qué hacer para distinguirse y diferenciarse un poco en su currículum, ya que está perdiendo "las esperanzas".