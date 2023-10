Un 'tiktoker' se come un pescado infestado de parásitos para conseguir más visitas... y ahora sufre teniasis

Nichola Kratka es uno de estos tiktokers que harían cualquier cosa por ganar visitas. A través de su perfil en la red social se autodefine como un "comedor extremo" dispuesto a cocinar todo aquello que atrape. El problema es que, en muchas ocasiones, los animales que atrapa no están en las mejores condiciones sanitarias y eso le ha provocado más de un problema.

Con un único objetivo "entretener a la gente", el joven de 23 años no lo dudó ni un momento en cocinar y comerse una corvina infestada de lo que parecían solitarias. Este tipo de lombrices son unos parásitos que infectan al portador, quedándose alojadas en el aparato digestivo y se alimentan de los nutrientes que llegan a este.

La teniasis es una enfermedad muy peligrosa y que, aunque controlada, puede provocar, entre otros, dolores de estómago, diarrea, náuseas, mareos y debilidad. Todos esos síntomas fueron precisamente los que el joven sintió al poco tiempo de comerse el pescado.

"Soy un idiota, no voy a mentir, esto fue totalmente mi culpa", explica el joven estadounidense en su cuenta de Tiktok, dejando claro en todo momento que no se arrepiente de nada. "Fui al médico y me dijo que es más que probable que tenga tenia o algún tipo de parásito dentro de mí. Voy al baño sin parar, el estómago me está matando".

"No me arrepiento de nada", ha destacado sonriendo a cámara. "Seguiré con la alimentación extrema mientras siga viva", dejaba claro. Un pensamiento que reafirma en los comentarios donde responde a quienes le preguntan el porqué de sus actos: "Todo sea por entreteneros".

Actualmente, Kratka se encuentra bajo tratamiento. Y es que, como así le ha explicado su médico, no puede hacer más que tomar medicamentos antiparasitarios, porque no se sabe todavía exactamente qué tipo de gusanos le han atacado.