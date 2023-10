"The Fresh Prince of Madrid": los memes de Almeida jugando al básquet... y su "tragedia"

Los Dallas Mavericks, un equipo de la Nation Basketball Association (NBA), han rehabilitado dos canchas del parque Agustín Rodríguez Sahagún 'Los Pinos', en el madrileño distrito de Tetuán, gracias a un acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de Madrid.

Por eso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, inauguró este lunes la pista junto a la CEO de los Dallas, Cynt Marshall, celebrando el nuevo "centro de atracción para todos los chavales".

Al finalizar, y como viene siendo habitual en muchos actos a los que acude, se animó a lanzar algunos tiros y encestar. Entonces, volvió a sufrir un percance deportivo que está dando mucho juego en las redes sociales.

Tras sortear a un 'rival' para lanzar a canasta, el propio político se dio cuenta de que había roto sus gafas: "Se me han roto las gafas, que tragedia", comentó Almeida, apodado ya como 'The Fresh Prince of Madrid'. "Si no hay heridos, hay que pedir un deseo", escribió un usuario, haciendo referencia a anteriores percances.

Un momento que se ha viralizado en X (antiguo Twitter), que, por supuesto, ha hecho humor del rato deportivo vivido por el alcalde, que vuelve a repetir momentazo después de que ya en otras ocasiones viviera algo parecido, como cuando dio un balonazo a un niño en un partido de fútbol al tirar un penalti o cuando golpeó a un fotógrafo, también con un balón de fútbol, mientras cubría el acto.