Una antigua apuesta escrita en una nota le lleva a reencontrarse con su amiga de instituto 25 años después

Muchas de las personas que forman parte de nuestra vida terminan desapareciendo, como es el caso de los compañeros de clase, pero la vida da muchas vueltas y para este usuario de Twitter, una nota de papel y una apuesta le ha hecho buscar a su antigua amiga de BUP, 25 años después.

Jaime, ingeniero y graduado en Teleco, ha publicado la nota en la que él y su amiga Teresa apostaban un helado a que ella no aprobaría el examen de matemáticas porque durante "un recreo estaba toda agobiada porque decía que le había salido fatal el examen de mates".

"Como Teresa sacaba notazas yo me eché a reír, porque era inimaginable que cateara aquel examen de funciones y derivadas. He olvidado los detalles, pero supongo que debí de decirle: 'Te apuesto un helado a que apruebas, como siempre'. Ella aceptó, y me firmó este papel: 'Yo, Teresa, en pleno uso de mis facultades mentales, apuesto un helado a que suspendo matemáticas'", ha explicado Jaime.

El ingeniero continúa poniendo por escrito que después de ese último año de instituto no volvió a saber más de ella, hasta el pasado mes de septiembre cuando, rebuscando entre sus "papeles de chaval", se encontró con la curiosa apuesta.

"Acabamos el curso y nunca volví a saber de Teresa. Yo me matriculé en teleco y a ella, como a casi todos, la perdí la pista. Pero la he buscado en internet. Y la he encontrado: ahora Teresa es doctora en medicina. Trabaja en el hospital de Valdecilla", ha añadido.

Tras sus investigaciones, Jaime se presentó en "el vestíbulo de su planta del hospital" para reencontrarse con Teresa y decirle "que me debe un helado".

Por último, el ingeniero finaliza con una reflexión: "La vida solo cobra sentido cuando nos apartamos de los raíles por los que nos lleva; cuando dejamos espacio al azar".