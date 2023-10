Un viejo fotógrafo español se hace viral en TikTok y su tienda se llena de jóvenes para comprarle cámaras

El veterano Antonio del Solar lleva décadas al frente de su tienda de Chamberí y casi 50 arreglando cámaras de fotos y vídeo analógicas. A sus 76 años y muy cerca ya de la jubilación, ha visto cómo su tienda de Chamberí tiene horas de espera gracias a un vídeo de TikTok.

La influencer María Ramírez pasó por la tienda, se enamoró de las estanterías llenas de cámaras de fotos, casi amontonadas, y subió un vídeo a TikTok diciendo que su propietario, Antonio, estaba de jubilación y liquidación.

El vídeo lleva ya 4,5 millones de visualizaciones y provocó que al poco en la puerta de la tienda haya horas de cola de jóvenes de todo tipo: fotógrafos aficionados, estudiantes de bellas artes o comunicación audiovisual...

Eso sí, para matizar, Antonio del Solar explica que sí está de jubilación, que no es lo mismo que de liquidación. "Importante: no está en liquidación!!! Me equivoqué, todavía le queda tiempo podéis ir a verle cuando queráis", decía María Ramírez en un segundo vídeo en el que visitaba de nuevo a Antonio.

"Voy a estar aún un año al menos, por lo menos", aclaraba él que se mostraba "muy agobiado, pero muy contento" y aseguraba que le han llamado "hasta del programa de Ana Rosa", además de TVE y otras cadenas.

"Me encanta que vaya a gente que lo vaya a usar, que no lo tenga yo aquí en una estantería. Porque yo soy mecánico, no vendedor, como vendedor soy un desastre", concluía Antonio.