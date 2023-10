Le roban la bolsa de la compra en el ascensor y amenaza con utilizar "sus habilidades profesionales" si no se la devuelven

"No sé quién es usted, ni sé lo que quiere, si espera cobrar un rescate le aviso de que no tengo dinero", así empieza una de las notificaciones más sorprendentes en el rellano de un piso de Salamanca. Y es que si algo ha quedado demostrado es que la vida en un bloque de vecinos puede asemejarse más a una serie de ficción de lo que la gente se puede pensar.

Convivir con vecinos puede ser complicado. Problemas de ruido o de suciedad son los tipicos enfrentamientos de este tipo de viviendas. Sin embargo, en el caso del vecino del 6ºC de este piso, el problema ha sido el "secuestro" de su bolsa de la compra. Según se puede leer en el mensaje que deja, su compra fue "secuestrada" en el ascensor del piso y, aunque no tiene dinero para "rescatarla" sí que cuenta con una serie de "habilidades concretas".

"Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si me devuelve mi bolsa de la compra que cogió del ascensor, ayer martes por la tarde en las próximas 24 horas todo quedará zanjado, no le buscaré ni le perseguiré. Pero si no lo hace le buscaré, le encontraré y le denunciaré", explica en el cartel como si de una amenaza de película se tratase.

Mientras tanto en Salamanca… pic.twitter.com/WDdYkr1XJS — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) October 4, 2023

Junto al mensaje, el vecino ha utilizado una imagen gráfica de lo que quiere hacer sentir al supuesto ladrón. Por eso aparece Liam Neeson en La Venganza, donde hace de un señor que se pasa el día matando a gente y ajustando cuentas pendientes.

No se sabe si el vecino del 6ºC tiene tendencias asesinas o no, pero lo que sí que está claro es que todos los usuarios de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, necesitan una "segunda parte". La publicación de Lios de vecinos cuenta ya con más de 100.000 visualizaciones.