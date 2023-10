Una 'tiktoker' se queja de la vida "nómada" a la que le obliga el divorcio de sus padres: "Me han condenado de por vida"

Cuando unos padres toman la difícil decisión de divorciarse, un niño puede llegar a sentir que su mundo se ha puesto patas arriba. Y es que es bastante habitual encontrarse con hijos de padres divorciados a los que les cuesta gestionar que sus progenitores ya no convivan juntos.

Este es precisamente el caso de Paula ("Paulisls), una tiktoker que, recientemente, ha querido compartir su experiencia con sus más de 340.000 seguidores. "Solo la gente con padres divorciados va a entender esto", empieza diciendo la joven en su vídeo que, actualmente, acumula 3,4 millones de visualizaciones.

Mientras camina por las calles de Barcelona, la protagonista se queja, maleta en mano, de la vida "nómada" a la que le ha obligado la separación de sus padres. Una forma de vida que, posiblemente, no entenderá "la gente que tiene a los padres casados y tiene una vida totalmente sedentaria y una cama solo en la que vive tranquilo".

En este sentido, la tiktoker explica: "Soy una pobre nómada que, en vez de llevar espadas y bolsas llenas de pieles de ñus para sobrevivir, llevo una maleta. Aquí llevo toda mi vida", cuenta la joven. Ante estas controvertidas palabras, la joven se adelanta a lo que puedan pensar sus detractores sobre su situación:

"'¡Ay, qué guay, esta chica que se va de viaje!'. No, cariño, me voy a casa de dos personas que no se supieron poner de acuerdo y me han condenado de por vida a estar maleta arriba, maleta abajo", denuncia Paula, quien, en una actitud agresiva, arremete el bulto contra el suelo. "Necesito una grúa para mover esta maldita maleta, coño", suelta.

Es por ello por lo que la joven aprovecha su denuncia para aconsejar a las "futuras parejas" que se estén planteando contraer matrimonio, a los que les hace una petición: "Tenedlo claro". "No pasa nada si decís que no y no os casáis; pero luego no tengáis hijos, porque esto es lo que les vais a provocar: un infierno de caminatas y maletas", concluye.