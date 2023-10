Se reencuentra con una amiga del instituto 25 años después gracias a una nota olvidada: "En 1998 me aposté un helado con Teresa"

¿Qué harías si te encontrases de casualidad una nota de papel de cuando ibas al instituto? Puede que algunos recordasen con una sonrisa ese momento, que lo dejaran pasar o que simplemente tiraran todo lo que les devuelva a esa época. Sin embargo, para Jose Obregón, un usuario de X, antiguamente conocido como Twitter, se convirtió en la escusa perfecta para reencontrarse con su amiga.

Todo comenzó el pasado 27 de septiembre, cuando el ingeniero compartiera a través de su perfil su hallazgo: "En 1998 me aposté un helado con Teresa". Según explica en su mensaje, ambos iban a BUP, el equivalente a bachillerato a día de hoy: "Ella era una excelente estudiante, todo notazas. Yo también sacaba buenas notas, pero era más ácrata."

Como ocurre con la mayoría de los estudiantes, la época de exámenes está llena de miedo y ansiedad por no aprobar. Por ello, según explica Jaime, su amiga Teresa estaba muy agobiada. Por ello, le propuso una apuesta: "He olvidado los detalles, pero supongo que debí de decirle: 'te apuesto un helado a que apruebas, como siempre'. Ella aceptó, y me firmó este papel".

Un recreo Teresa estaba toda agobiada porque decía que le había salido fatal…

En la nota se puede leer: "Yo, Teresa, en pleno uso de mis facultades mentales, apuesto un helado a que suspendo matemáticas". Un trozo de papel firmado por la joven que acabó en el olvido durante más de 25 años.

En ese tiempo ambos perdieron el contacto sin saber que esa misma semana, pero un cuarto de siglo después podrían volver a verse. "La he buscado en internet. Y la he encontrado: ahora Teresa es doctora en medicina. Trabaja en el hospital de Valdecilla", escribía el ingeniero dispuesto a volver a verla.

¡Hoy sí! Hoy volví al hospital —el otro día ella libraba— y finalmente me reencontré con Teresa 😃, veinticinco años después. Luego compartiré algunas reflexiones sobre esta surrealista historia. 😂 https://t.co/Plf2hNRZoc pic.twitter.com/jshenYEbcG — Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) October 2, 2023

Después de un intento fallido, pues se encontraba en su día libre, finalmente ambos amigos pudieron reunirse: "Hoy volví al hospital y finalmente me reencontré con Teresa". Según explica en su mensaje, ambos han podido hablar y reflexionar sobre su nota, pero por el momento no ha explicado más información.

A la espera de sabe cuáles han sido sus temas de conversación, lo que más esperan sus seguidores es saber "de qué sabor ha sido el helado". Por el momento, el tuit cuenta ya con casi 92.000 reproducciones.