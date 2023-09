Una joven defiende en un vídeo que no quiere trabajar nunca por ser "demasiado guapa"

Tener claro a lo que vas a querer dedicarte cuando seas mayor es una de las mayores inquietudes para los jóvenes que, en muchas ocasiones, nunca llegan a encontrar un trabajo que de verdad les apasione

Otros sin embargo, deciden que no quieren trabajar en toda su vida como ha hecho saber una joven usuaria de Tik Tok, Lucy Welcher: "No quiero trabajar el resto de mi vida. ¿Os parece que quiero levantarme a las 6 a.m. todos los malditos días durante los próximos 60 años?".

Seguidamente, la joven se responde a sí misma asegurando que "es demasiado guapa para eso".

Sus declaraciones se han hecho virales generando gran controversia, por lo que ha tenido que borrar el vídeo que llegó a tener más de 700 mil visualizaciones.

En los comentarios, muchos usuarios la han tildado de ser una persona irresponsable, vaga e incluso frívola: "Espero que te sientas humilde, niña, lo necesitas. La apariencia no tiene nada que ver con el trabajo y es triste que tengas esa mentalidad".

Otros usuarios, sin embargo, la desean que encuentre algo que le apasione e incluso se ponen de su parte asegurando que les pasa lo mismo.

"Mientras no hagas daño a nadie, haz lo que tengas que hacer para vivir tu mejor vida. Algunos no tienen esa opción y por eso están celosos", ha comentado otro usuario de Tik Tok aludiendo a los más críticos.

Antes de cancelar el vídeo de la red social, la tiktoker ha añadido que estaba bromeando y ha aportado algunos detalles sobre su vida laboral: "Estoy comenzando una nueva posición en mi trabajo hoy, así que en lugar de doblar toallas, voy a estar en el escritorio. Estoy muy nerviosa por comenzar en el escritorio, porque aunque puedo lucir muy guapa, inteligente y talentosa, en realidad no soy inteligente en absoluto".