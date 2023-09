Un pianista se da cuenta de que lleva dos años molestando a sus vecinos y les deja esta divertida carta

Los ruidos de los vecinos son uno de los mayores males que aquejan a las comunidades de propietarios y suelen ser los desencadenantes de trifulcas y peleas.

En muchas ocasiones los conflictos acaban en denuncias y otras veces se tira de ironía como ha hecho este pianista que ha publicado en su cuenta de Tik Tok el mensaje que ha mandado a sus vecinos.

"Soy el pianista que lleva algo más de dos años molestándoles sin yo saberlo. Prometo que pensé que no se oía. A veces hubiese querido que escuchasen las piezas que toco, pura vanidad, pensando que nadie me escuchaba nunca", comienza el pianista recalcando que "no hay nada más triste que no te escuchen".

En el escrito, se defiende alegando que cuando alquiló el local le aseguraron que no se oía, sin embargo, uno de sus vecinos le advirtió "que no podía soportarlo más".

El pianista prosigue pidiendo disculpas a todos los vecinos comprometiéndose a no volver a "poner el bafle, que es lo que más molesta, con las bases rítmicas y desde luego, desde las 21:00 no tocaré ni siquiera el piano".

El pianista finaliza su carta invitando a los vecinos a que vayan a escucharle y "traigan cervezas". Velpister /Tik Tok

"Los sábados, domingos y festivos no empezaré a tocar hasta las 11:00 salvo que no me dé cuenta del día, que me ocurre a veces, y me lo pueden hacer saber", ha añadido.

La carta no termina ahí y el músico explica que tiene que "ensayar muchas horas al día" para terminar invitándoles a "escuchar música en directo" y alentándoles a que "traigan cervezas".