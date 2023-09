Despedidos al ritmo de Shakira: tres albañiles pierden su trabajo tras dedicarle una de sus canciones a su jefe

Desde su separación con Piqué, Shakira no ha dejado de crear temas en los que lanza mensajes hacia toda la que fuera su familia política. La colombiana quiere dejar muy claro cómo se comportaron con ella, por lo que no es de extrañar que el último de sus temas, El jefe, sea una gran pulla contra su exsuegro.

Con Lili Melgar, la niñera que fue despedida por el futbolista, como eje central, la cantante ha querido hacer de su nueva canción una crítica social. Por ello, habla sin pudor sobre las diferencias salariales y el mal trato de algunos jefes a sus empleados.

La melodía, y el mensaje, se hicieron virales en apenas instantes. Y es que, no son pocos los trabajadores que se sienten identificados con los versos del tema. De hecho, en Tiktok se ha creado incluso un baile. Uno que ya ha tenido sus primeras "víctimas".

Todo comenzó cuando tres albañiles decidieron denunciar su situación con el tema de Shakira. En el vídeo aparecían los tiktokers dedicándole una canción a su jefe para que les "subiera el sueldo". Por eso utilizaron una parta muy específica de la melodía: "Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes-Benz, me tiene de recluta, el muy hijo de puta".

Lo que jamás se hubieran imaginado es que el vídeo llegara "a manos del patrón". Así, lejos de conseguir ese aumento de sueldo, su baile (con peineta incluida) les ha contado el puesto. Ellos mismos así lo contaron a través de su cuenta de Tiktok: "Nuestro vídeo se viralizó tanto que llegó hasta los patrones y, ahora, nos hemos quedado sin empleo. Nos han echado a los tres y estamos buscando trabajo".

Sin embargo, este duro varapalo no parece haber hecho perder la esperanza al trío de amigos. Por eso piden ayuda ahora a sus seguidores para poder volver a trabajar: "Nosotros no sabíamos que esto iba a acabar así. Os pedimos que también compartáis este vídeo porque somos gente trabajadora que busca empleo y que quiere salir adelante. A pesar de todo, prometemos seguir bailando".