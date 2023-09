La 'influencer' Irene Ramírez vuelve a triunfar con la divertida parodia sobre cómo "sobrevivir" a la cola del baño de chicas

Irene Ramírez, una joven creadora que cada vez es más viral con sus divertidas parodias, ha decidido meterse en la piel de El último superviviente para mostrar cómo es la odisea de "la cola del baño de mujeres".

Dado que es imposible averiguar la verdadera razón por la que los servicios de mujeres siempre tiene un tiempo de espera inhumano, la influencer ha preferido mostrar los mejores trucos para soportarla.

El primer paso, "asentarse": "Pueden pasar años hasta que nos movamos". Hay que tomar el tiempo de espera con calma, consciente de que no va a ser un proceso corto.

No habré escalado Everest pero he sobrevivido a una cola de dos horas para meAr en una discoteca xúpate esa Bear Grylls y aparta q llega la última supervivientA🥷🌋🔥🦂🐍 pic.twitter.com/cWUCbqK4or — Irene Ramírez (@IreneRamirezzz) September 20, 2023

Después de 8 horas, "hay que decidir si sobrevivir o que sobrevivan nuestras bragas". Un complicado dilema que se arregla con hilarantes técnicas.

"El cruzadito", un paso de baile que se convierte en un gran aliado a la hora de intentar no mearse encima. No obstante, "no es infalible". Por eso, hay que lanzarse si no al "baile de San Vito". "Hay que mantenerse cuerdo", recuerda mientras baila sin parar.

El último movimiento necesario es "el Donkey Kong". Aporrear la puerta con enfado conseguirá que "tras diez años de espera, las puertas del templo urinario se abran": "Si entras de aquí sin haberte meado encima, has alcanzado el Nirvana".