Detienen a un muñeco de Chucky por "asaltar" a los viandantes... y la policía que lo 'arrestó' se mete en un lío

Chucky es uno de los muñecos más famosos de la cultura pop, pero no por ser precisamente agradable. El pequeño pelirrojo se ha convertido en uno de los referentes del terror cinematográfico, por lo que no es de extrañar que allá donde aparezca siembre el miedo.

Eso ha sido lo que ha ocurrido en Coahuila, México, donde fue hallada una réplica del muñeco armado con un cuchillo. El pequeño juguete a manos de su ventrílocuo amenazaba a la gente que pasaba por la calle a cambio de dinero. Por ello, los dos "cómplices" han sido detenidos.

Carlos N, el artífice de esta macabra idea, utilizó la mala reputación del muñeco poseído por el espíritu de un asesino en serie para poder ganar dinero. El funcionamiento era sencillo, solo tenía que manipular a Chucky para que los viandantes accedieran a darle dinero tras asustarles.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; webshare" allowfullscreen width="560" height="315" loading="lazy" >

Pero, cuando la policía se enteró de los "asaltos", rápidamente acudieron a arrastrar al ventrílocuo y al muñeco, que llevaba un cuchillo real. A la hora del arresto, Carlos dio positivo en drogas.

Aunque la investigación no solo ha afectado al dueño del muñeco. La policía que se encargó del caso y que no dudó en posar con Chucky y le colocó las esposas, a sugerencia de los periodistas, se encuentra bajo investigación por no "tomarse su trabajo en serio".

Carlos N. se encuentra actualmente en libertad con cargos. Sobre su muñeco se desconoce su paradero.