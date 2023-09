La explicación de un agricultor a la subida del precio del aceite de oliva

Pocas personas quedan ya en España que a estas alturas no hayan puesto el grito en el cielo por el precio disparado del aceite de oliva. Ante esta situación, quienes más saben del tema tratan de arrojar luz y resolver, de la mejor manera posible, todas las dudas que han surgido desde entonces. Ese ha sido el caso del usuario de TiKTok @dante_pitbull88, también agricultor, que ha explicado la subida del precio del aceite de una manera muy gráfica.

Para ello, se ha valido de cinco garrafas de aceite con las que explicar el funcionamiento de la oferta y la demanda y cómo ello influye en los precios: tres garrafas corresponden a "la producción normal que suele tener España de aceite en una campaña", mientras que las otras dos garrafas serían las "existencias del año anterior".

"¿Qué es lo que ocurre este año para que el aceite tenga un precio tan alto?", ha preguntado antes de dar la respuesta. "Muy sencillo: no tenemos existencias, no tenemos campaña. Tenemos una media campaña corta, y este es todo el aceite que tenemos en España", ha dicho mientras quitaba garrafas de la mesa y dejaba únicamente una garrafa y media como ejemplo.

Cuando antes había más cantidad de aceite, indica, "por supuesto que podíamos tener precios de dos o tres euros el litro". Sin embargo, la situación de este año es muy diferente, y la producción es mucho menor. "Si no tenemos más aceite que este, y al año que viene va a haber prácticamente lo mismo, la campaña queda a cero", ha añadido.

Por ese motivo se encarece el precio del poco aceite que hay, asegura este agricultor, que insiste en que los trabajadores del campo "no ganamos nada con el gran precio que tiene este año el aceite de oliva".

Esto no ha ocurrido solo con el aceite de oliva, ya que "cuando no hay sardinas, sube la sardina; cuando no hay percebes, sube el percebe. Tened en cuenta que [el aceite] es un producto limitado, solo lo producen determinados países".

Otro de los factores que influyen en la baja producción es que "está limitado a sequías" y otros "muchos problemas que tiene el agricultor para poder tener buenas campañas".

En este punto, ha señalado a los distribuidores y los supermercados como los que están incrementando los precios debido a la poca producción existente. "Sacan beneficio de cualquier producto que tengáis en el supermercado", ha dicho.

"Estamos de acuerdo en que la gente que no tiene dinero, no lo va a comprar, pero como hay tan poquísimo aceite, al final se acaba vendiendo, porque el que sea más pudiente lo va a comprar", ha remachado.

El agricultor ha comparado con otros años en los que el panorama era totalmente opuesto, donde el mercado estaba saturado de aceite: "Había unas existencias tan grandes, que cuando llegaba la siguiente campaña había que vaciar las bodegas y lo vendían a 1,80 euros en cisternas, porque había que coger la campaña que venía, que era exagerada", ha recordado.

En resumen, "no hay que ser muy listo para entender que cuando algo no hay o escasea, sube de precio, es lo que hay", ha zanjado.