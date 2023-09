Gana cinco millones de dólares y su primera compra es este detalle romántico

Los afortunados que han ganado un gran premio de lotería suelen reaccionar de las más variadas maneras, y hay gran cantidad de anécdotas derivadas de la primera compra que hacen los millonarios.

Es el caso de Waldemar 'Bud' Tasch, un hombre de 77 años de Montrose, Colorado (Estados Unidos) que ganó cinco millones de dólares (4,7 millones de euros).

Según reveló el organismo de loterías de Colorado, el primer pensamiento de Tasch fue: "¡Debe de ser un error!".

Al ganador se le presentaron dos opciones: podía aceptar el total del premio pero dividido en cheques mensuales o llevarse en un solo pago 2,5 millones de dólares (2,34 millones de euros).

La esposa del ganador, Bonnie Tasch, reveló que la primera compra que hizo su marido fue un romántico detalle: un ramo de flores. "Me sorprendió gratamente", dijo a CBS News Colorado. "Normalmente, no me compra flores, así que fue muy dulce", dijo.

Y además de las flores para su mujer, 'Bud' Tasch se permitió un capricho para él: una sandía.

El comunicado de prensa del organismo de loterías de Colorado reveló que Tasch es un "ávido amante de la naturaleza" que vive seis meses en Colorado y seis meses en Arizona cada año. Dijo que juega a la lotería todos los meses en Colorado, usando siempre los mismos números.

"Bud dice que él y su esposa viven una vida sencilla, pero ella tiene algunas cirugías próximas, por lo que está feliz de poder brindarles ahora algunos cuidados muy necesarios", reveló el organismo de loterías.

Bud Tasch también dijo que podría ampliar su colección de coches clásicos. Dijo: "Me gustan los coches clásicos y ya tengo algunos, así que tal vez consiga otro". Pero no todo son caprichos: "Voy a donar a algunas organizaciones benéficas y realmente pensaré en qué se supone que debo hacer con esto", concluyó.