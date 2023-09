Publica el cartel que se ha encontrado en un bar de su barrio y provoca reacciones muy diversas: "Quiero al 'cuñao' que lo ha escrito"

Nada mejor que una frase ingeniosa para utilizar en un cartel publicitario que sirva como reclamo, para llamar la atención de los clientes. Sin embargo, hay chistes que no están repensados y hacen que algunos se los tomen de forma positiva y otros no lo vean apropiado.

Así le ha pasado a un bar, que puso una pizarra en la puerta para animar a beber cerveza. "Se ha descubierto un láser que cura la depresión: láser-vesa. Las tenemos bien frías", se puede leer en la imagen que ha compartido un tuitero.

"Vivo en el mejor barrio", escribió el usuario que publicó la foto, aplaudiendo el chiste que hizo el local en su cartel. Y no fue el único, pues varios internautas aplaudieron el ingenio del juego de palabras.

"Me plantan tremendo marketing y no puedo resistirme", comentó una tuitera. "No sé cómo sentirme al reírme de esto, pero es buenísimo", dijo otra.

Otros, tanto para bien como para mal, describieron este humor como "de cuñaos". "Te quiero, señor cuñao que has escrito esto", se rio una usuaria. "Ser un cuñado es algo que no se puede aprender, o lo tienes o no", dijo otro.

Sin embargo, otros tuiteros criticaron la frase, pues la depresión no se cura con alcohol, sino todo lo contrario. "Normalizadísimo el alcohol. No solo no te va a curar la depresión, sino que te va a generar otra enfermedad que probablemente ya tengas, que es el alcoholismo", señaló un usuario. "En realidad, muchas personas con 'tendencias' ansioso-depresivas suelen ocultarlas tras adicciones como el alcoholismo, la ludopatía, la drogadicción u otras conductas de riesgo", añadió otro internauta.