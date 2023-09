Una 'influencer' china responde a una de las preguntas que más le hacen sobre su idioma: "¿Entiendes coreano?"

Para muchos, pueden parecer escrituras idénticas, pero lo cierto es que no lo son. Los sinogramas chinos, el hangul coreano y el hiragana y el katakana japonés son bastante distintos, motivo por el que los conocedores de un idioma no tienen por qué conocer otro. Y así lo explica Yu, influencer de origen chino que ha confesado que esta es una de las cosas que le "preguntan mucho".

China Cochina, como se llama la creadora de contenido en redes, ha compartido en TikTok, Twitter e Instagram su respuesta a la pregunta que le suelen hacer: "¿Entiendes coreano?".

"Hace como un mes estuve en un viaje de trabajo en Seúl (capital de Corea del Sur) y más o menos el 90% de la expedición me hizo esta pregunta. Y la respuesta es no, pero sí, pero no", comenzó explicando.

"Si es una conversación, no entiendo absolutamente nada", justificó y, después, aclaró que ella habla chino mandarín, que es el estándar. "En china existen 56 etnias diferentes y una de ellas es la etnia coreana. Y la mayoría viven donde hacen frontera con Corea del Norte. Ellos sí hablan coreano".

"Cuando digo 'no entiendo nada de coreano' es nada", continuó. "Como mucho, si me lo dices muy lento, puedo pillar a lo mejor algo de nombres de personas y nombres de sitios".

"En escrito, del coreano moderno no entiendo absolutamente nada", aseguró Yu. "Cuando fuimos a visitar un palacio, sí que podía entender bastantes señales. Aquí pone farmacia, ahí comedor. Y eso es porque antiguamente incorporaron caracteres chinos en su idioma, muy antiguamente, principalmente por el budismo".

"En conclusión, la mayoría de los chinos no entendemos el coreano, ni escrito ni oral", finalizó en su vídeo.