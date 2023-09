David Bisbal revela cómo vivió el surrealista y falso tuit viral que decía que se le había visto en el Metro haciendo sus necesidades

El cantante David Bisbal ha presentado durante el FesTVal de Vitoria el que es el documental sobre su vida. Una extraordinaria película que se estrenará el 17 octubre en Movistar + y que hace un emotivo recorrido por la vida y la carrera del artista, sin censuras.

Con un cuidado detalle, documentación y montaje cinematográfico el artista se muestra con una valentía y naturalidad de la que muy pocos artistas son capaces, con pasajes duros como el de la enfermedad de su padre o el fallecimiento de buenos amigos, pero también tiernos, con sus hijas o con su familia. Además, se manifesta cómo es la cara del éxito, la luz de un sueño cumplido y las sombras que eso deja, como el peso de la fama y la exposición.

💥 Aquí tenéis, en primicia, un adelanto exclusivo con los 3 primeros minutos de #Bisbal, la película documental de @davidbisbal.



🗓️ Estreno el 17 de octubre en Movistar Plus+.

➡️ https://t.co/ZbdDOWJfc4 pic.twitter.com/C2cmUNfrV9 — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) September 4, 2023

En ese sentido y con muy buen humor, el cantante internacional quiso abordar a preguntas de la prensa cómo vivió el enterarse de que existía un tuit viral y falso que hablaba de él. Recordemos que hace unas semanas se popularizó en redes un tuit con información falsa que denunciaba que David Bisbal estaba haciendo de vientre en un andén del Metro de Madrid mientras cantaba. Un absurdo que se vio aupado aún más a la viralidad por una supuesta respuesta en redes del cantante, algo que él nunca hizo en realidad.

"Hola, @metro_madrid, acabo de encontrarme a @davidbisbal, cagándose en el suelo, jugando con caca y chillando, como un loco, en la estación de Moncloa. La gente está asustada", escribían desde una cuenta dedicada a las bromas pesadas y ofensivas.

La supuesta respuesta, falseada por otro tuitero haciéndose pasar por Bisbal fue lo que hizo que corriera como la pólvora. "Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mí, si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los de Metro", decía ese falso mensaje.

Con muy buen humor y talante el artista respondía al asunto. "Jamás he respondido a ningún tipo de polémica, como para responder a una cosa así", decía sobre la respuesta fake que apareció.

"El que lo ha hecho es un artista, porque le quedó muy ingenioso, desde luego", decía sobre esa suplantación a la que le dió "más bombo" la prensa "de lo que realmente ha pasado".

"Me pasó lo que le ha pasado a todo el mundo, que me ha provocado una risa. Me mandó un mensaje mi hermana que ponía 'me meoooo', y nos reímos los dos porque somos así. Soy muy bromista", explicaba el cantante de cómo se enteró del asunto.

Luego hacía una reflexión y dejaba un mensaje para el futuro: "El copiar y pegar últimamente está haciendo mucho daño", exponía y aseguraba que "en cualquier tipo de polémica jamás voy a entrar".