Una pareja vuelve al restaurante en el que se intoxicó y la reacción de la dueña revoluciona las redes: "La pobre se puso a temblar"

Aunque la mayoría de hosteleros trata de cumplir siempre con las normas higiénicas y sanitarias para evitar posibles intoxicaciones alimentarias, es posible que, en algún momento puntual, puede suceder un despiste que termine poniendo en riesgo la salud de sus clientes.

Esto fue lo que le sucedió a una pareja de jóvenes cuando decidieron acudir a un restaurante durante la primera noche de sus vacaciones. Según ellos mismos relatan, poco después de terminar su cena se dieron cuenta de que el atún que le sirvieron estaba en mal estado tras sentir algunos síntomas de intoxicación. "Nos empezamos a poner rojos a manchas y tuvimos que correr a urgencias", cuentan.

Después de compartir este suceso, varios de sus seguidores de Instagram les recomendaron que denunciasen o pusiesen una reclamación y que hiciesen público el nombre del restaurante. Sin embargo, antes de tomar alguna de esas medidas, la pareja decidió volver de nuevo al restaurante.

"Nos encontramos a la dueña que llevaba trabajando ahí media vida", relatan, en un vídeo que ha compartido el usuario Ceciarmy en X y que ya acumula más de 13.000 'me gusta'. "Cuando se lo dijimos la pobre mujer se puso a temblar, se tuvo que sentar, se le caían las lágrimas y me tocaba los brazos y me decía: 'menos mal que estás aquí, menos mal que estás bien".

Ambos insisten en que "hubo muchísima preocupación" por parte de esta mujer, quien les aseguró que iba a comprobar dónde estaba el error para ponerle remedio. Una actitud que evitó que la pareja tomase medidas. "Esta mujer realmente no se merecería que fuéramos de malas a denunciar y a liarla cuando, de verdad, lo pasó peor ella que nosotros", explican.

Tanta "bondad" les transmitió la dueña que, cuatro días después, decidieron regresar pero, esta vez, dispuestos a consumir de nuevo. Tras una cena "estupenda", pidieron la cuenta y la dueña se acercó a hablar con ellos. "Nos ha dicho que lo mínimo que podía hacer era no cobrarnos y que esto nos podría haber perjudicado a nosotros a futuro como también le podría haber perjudicado a ella a futuro", cuentan.

Al parecer, la mujer volvió a temblar, con los ojos llorosos. "Sabemos que ha sido un error humano y no podemos estar más orgullosos de no haber tomado ninguna medida drástica", concluyen, antes de aconsejar a sus seguidores: "Es importante que antes de decidir por la rabia pensemos que lo que para nosotros es una queja o un simple restaurante, para otra persona es el negocio con el que lleva comiendo toda su familia media vida o vete a saber cuántas familias más".