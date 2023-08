Una empleada se venga de los códigos de vestimenta y las normas de estética de su empresa llevando extravagantes pelucas

Aunque un piercing, un tatuaje o un color de pelo no definen las capacidades de una persona, lo cierto es que, aun a día de hoy, no está bien visto por muchas empresas que sus empleados los lleven a sus puestos de trabajo.

Este fue el caso de Emily Benschoter, de 29 años, a quien le prohibieron acudir a trabajar con el pelo de color rosa. Sin embargo, lejos de recurrir a un tinte de cabello para cubrir su tonalidad rosada, la joven decidió burlar los códigos de vestimenta y de apariencia de su empresa, poniéndose unas extravagantes pelucas.

"Teñirme el cabello para un trabajo en el que trabajo durante 40 horas a la semana no era una opción", expresó Benschoter en una entrevista que concedió a Newsweek. "Soy una persona autoexpresiva y me siento muy segura con el cabello rosado, así que se me ocurrió una solución para mantener el trabajo y mi cabello".

De acuerdo al mencionado medio, esta joven de Georgia fue seleccionada para su empleo sin necesidad de mostrar su cara. Sin embargo, a la hora de presentarse a su puesto de atención al público en la industria hotelera, le negaron que pudiese llevar un color de pelo que no fuese natural.

"Es deshumanizante que no pueda ser aceptada al pie de la letra porque mi cabello es de un color no tradicional. Es tan superficial que mi color de cabello sea un obstáculo", se quejó Emily. Así pues, motivada por su indignación, esta joven comenzó a ponerse pelucas para ocultar su cabello.

Una práctica que, rápidamente, se convirtió en un divertido juego de pelucas en el que, cada día, se anima a ponerse una peluca distinta y cada vez más extravagante. "Cuando tienes el cabello rosado pero la corporación no lo aprueba, así que usas pelucas terribles", se puede leer en uno de los vídeos virales que esta usuaria de Tiktok ha subido a su perfil y que ya acumula medio millón de visualizaciones.

Entre los numerosos vídeos que ha compartido encontramos pelucas de estilo samurái, afro, rubias... hasta incluso alguna que recuerda a Mozart. "Prefiero mi cabello rosado, soy yo hasta la médula. Pero bueno, ahora elijo pelucas extravagantes a propósito, lo cual es bastante divertido", expresó.

La decisión de ponerse pelucas de estilos excéntricos para trabajar sería, en este sentido, completamente intencionada. "Cuanto peor sea la peluca, mejor", explicó en esa misma entrevista. "Es una forma de abrir la conversación con los clientes que piensan que es una locura que tenga que cubrir mi cabello rosa"