Una gaditana advierte a los turistas sobre las playas del sur de España: "Esto no es Valencia ni Cataluña"

Una usuaria de TikTok, Albamolledax, ha subido algunos vídeos a su perfil de la red social para quejarse de los asistentes de las costas de Cádiz, porque, como ella misma explica, "ir a la playa se ha convertido en un deporte de riesgo".

Ir a tomar el sol cerca del mar es la actividad preferida por los españoles en verano, sobre todo en estos calurosos días de agosto. Sin embargo, existen diferencias entre ir a las costas del este de la península e ir a las playas de Andalucía, según la creadora de contenido gaditana.

Alba ha denunciado la situación que se ha producido en agosto en las playas del sur de España. "Esto no es Valencia ni Cataluña", señala la joven, un comentario que ha generado rivalidad entre los usuarios de la citada red social. La de Cádiz se estaba quejando de los que acuden a las costas andaluzas, según ella, sin respetar el espacio ajeno y para ello ha hecho una comparación con otras zonas costeras de nuestro país.

La tiktoker ha explicado que en Valencia o Cataluña es habitual ir a coger sitio a las ocho de la mañana cerca de la orilla, algo que ella no recomienda para las playas del sur peninsular, puesto que, según sus aclaraciones, no es necesario debido a lo grandes que son las playas en estas zonas y porque la marea sube y baja cada poco tiempo.

"No te sientes al lado, no te pegues, porque la gente va tranquila a la playa y eso aquí no se lleva. Lo que para ti es un sitio en Valencia y en Barcelona, aquí no lo es. Vamos a tener un poco de cuidado", ha advertido la creadora de contenido, haciendo referencia a las aglomeraciones que se producen en las playas del este de España. Algunos se han sentido ofendidos con esta comparación: "A los de Valencia no nos hace falta ir a Cádiz, que tenemos nuestras playas bien bonitas".

Albamolledax también ha querido denunciar otro tema relacionado con la gente que va a las playas de Cádiz: "Aprendamos a poner una sombrilla en la playa". La joven se ha basado en una de sus experiencias para advertir a la gente sobre el uso de los parasoles, ya que, si no están bien colocados, es fácil que se vuelen por el viento.

"Ir a la playa se está convirtiendo en un deporte de riesgo. Entre que tengo que buscar sitio y que no me maten con una sombrilla... tampoco es tan difícil, es de primero de playa", se ha quejado la joven. "Los días de levante la sombrilla se pone bajita y torcida en dirección al viento", ha explicado Alba en su TikTok, visiblemente molesta.