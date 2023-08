La infidelidad es uno de los motivos más claros de la ruptura en una pareja, y es que, aunque en ocasiones se llega a superar, en muchos casos generan una herida en la relación que hace que sea muy complicado de borrar por la persona que ha sido engañada.

Sin embargo, en ocasiones las infidelidades llegan a nuestro subconsciente, caso en el que conviene saber qué significa soñar que tu pareja te es infiel. Aunque no te resulte agradable y te puedas despertar con inquietud y angustia, debes tener claro lo que puede significar, lo cual depende de la situación que se dé en el sueño. No obstante, hay que partir de la base que soñar que tu pareja te engaña no significa que haya dejado de quererte, pero sí que hay asuntos que podrían desencadenar en una ruptura que son necesarios resolver.

Soñar que tu pareja es infiel delante de ti

Si en tus sueños tu pareja es infiel delante de ti, quiere decir que no confías lo suficiente en tu pareja, y que sientes temor de que pueda llegar a irse de tu lado. Además, también puede estar relacionado con una baja autoestima.

En gran parte, este sueño tiene que ver con la desconfianza y la inseguridad, pero sería conveniente aprovecharlo para analizar la relación y mantener una comunicación abierta, en la que comprende lo que se necesita para que regrese la tranquilidad necesaria en la pareja.

Qué significa soñar que tu pareja te engaña y lloras mucho

Si, por otro lado, en tus sueños tu pareja te es infiel y lloras mucho, puede tener el significado de que tu vida sentimental no pasa por el mejor momento, y que existe un distanciamiento o brecha, con problemas que pueden ser complicados de solucionar. Si lo soñaste en repetidas ocasiones, podría significar que arrastras heridas pasadas.

El significado de soñar que tu pareja es infiel con una persona conocida

Soñar que tu pareja te es infiel con una persona conocida puede tener diferentes interpretaciones. Por un lado, puede significar que sientes temor a los cambios y a hacer frente a tus temores, o bien que sientas que estás fallando ante alguna situación.

El significado de soñar que tu pareja te es infiel y te deja

Soñar que tu pareja te es infiel y te deja puede tener el significado de que tienes algunos problemas sin resolver, e incluso algunos temores dentro de tu relación sentimental, como el propio miedo a sufrir un abandono.

También puede estar relacionado con que estés pasando por una situación amorosa complicada donde el distanciamiento de pareja está causando un gran problema, que te llevan a soñar que aquella persona a la que más quieres, está cada vez más alejada de ti.

¿Qué significa soñar que tu pareja te es infiel con una persona de un sexo que no le atrae en la vida real?

Otro de los sueños que puedes tener en este sentido es que tu pareja te engañe con una persona de un sexo que no le atrae. En este caso, significa que existe una falta de comunicación y que hay una ruptura en la relación que es necesario corregir.

Qué significa que tu pareja es infiel con su ex

Por último, si sueñas con que tu pareja es infiel con su ex pareja, habitualmente significa que tienes celos e inseguridades, pero también que tu relación ya no es satisfactoria y esta es la forma que tienes de externalizarlo.

Significado de que tu pareja te es infiel varias veces

En el caso de que sueñes que tu pareja te es infiel en repetidas ocasiones, está relacionado con un sentimiento doloroso, normalmente ocasionado por una pérdida o por una situación en la que una persona a la que querías mucho te ha provocado dolor. En este caso, tu propia mente te advierte de que debes prestar atención a las heridas que tienes en tu interior.