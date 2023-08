Una japonesa graba lo que le ha pasado en un hotel de Bilbao: "No hay pijama..."

La usuaria de TikTok @barcelona.rie es una japonesa que vive en Barcelona y cuenta su experiencia en España en todos sus vídeos, pero un vídeo ha dejado perplejos a los usuarios españoles, que han notado un detalle muy destacable durante el vídeo.

La joven ha compartido en la red social un videoblog de su viaje a la ciudad del País Vasco, Bilbao. En él, relata su experiencia en el metro de la ciudad, los puntos turísticos de la ciudad... y el hotel.

"Cosas a tener en cuenta al viajar por Europa y alojarse en un hotel", introducía la usuaria, mientras mostraba su habitación. "No hay pijama, así que siempre traigo uno", declaraba.

Lo confirmaba como una condición normalizada en los hoteles de Japón, pues añadía que "probablemente los hoteles de lujo (españoles) tengan pijama", pero que el alojamiento que había escogido ella no lo ofrecía.

A continuación, lo confirmaba: "¡Los hoteles de Japón siempre tienen pijama!". Enseguida, llegaron los comentarios de españoles sorprendiéndose de este inusual detalle por parte de los hoteles.

"Los hoteles de lujo tampoco tienen pijama", respondía uno. "En Europa no hay pijamas en los hoteles, ni en hotel de 5 estrellas", añadía otra. Asombrados, los usuarios no daban crédito con lo que veían; algunos hasta deseaban que otros hoteles tomaran ejemplo: "Lo del pijama yo solo lo he visto en Japón, es algo que estaría bien que se implementara en más países".