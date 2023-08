El producto de Lidl que sorprende por su apariencia y que está a punto de desaparecer

La empresa de supermercados Lidl sacó a la venta en Navidad un cóctel de vino aromatizado que tuvo mucha repercusión entre los usuarios de las redes sociales y ahora, ocho meses después, una twittera ha vuelto a ponerlo de moda.

La usuaria de Twitter, Ymuchosmemes, se ha encontrado la bebida en los estantes del supermercado y decidió comprarlo por su bajo coste y su sorprendente apariencia.

"Ayer compré esto en el Lidl porque brilli brilli is my passion y porque valía 2€ y necesito que alguien me confirme si al rato de tomarlo haces pis con sparkles", ha preguntado a sus seguidores.

Ayer compré esto en el Lidl porque brilli brilli is my passion y porque valía 2€ y necesito que alguien me confirme si al rato de tomarlo haces pis con sparkles 😃✨. pic.twitter.com/knobZRyWRN — AnaLaLoca (@ymuchosmemes) August 2, 2023

Al agitar la botella el contenido se desplaza formando una serie de espirales que a su vez crean una especie de luz, lo que para muchos es una "fantasía".

'Starring Cocktail Gold', una bebida especial para Navidad

En los meses festivos de Navidad se comercializaron dos variedades de esta bebida denominada Starring Cocktail Gold, una de color amarillo y con sabor a melocotón y otra de color rosáceo con sabor a cereza y granada.

Lidl ha dejado de vender el producto porque era un artículo pensado para la época navideña y en la web del supermercado no está disponible, pero en las tiendas físicas aún se pueden encontrar algunas botellas que no fueron adquiridas durante las fiestas.