Así es el mapa de palabras más usadas en España por cada Comunidad Autónoma

España es un país diverso y lleno de contrastes culturales que enriquecen el conjunto de su patrimonio cultural. Un ejemplo claro y muy presente son las diferentes lenguas, dialectos o expresiones de nuestro país, que no solo reflejan las particularidades de la realidad cultural y social de cada rincón de nuestra geografía, sino también la diversidad lingüística, un valor del que sentirnos orgullosos.

En este sentido, son curiosos (y por qué no, graciosos) los contrastes lingüísticos entre unos lugares de España y otros. Las diferencias culturales en nuestras expresiones han motivado un reportaje de la revista Viajar, donde han hecho una recopilación de las palabras más típicas de cada Comunidad Autónoma.

Las expresiones más típicas de las Comunidades Autónomas

Estas son las expresiones más típicas de las diferentes regiones de España, según la revista Viajar:

Andalucía : 'Quillo', 'coraje', 'no ni na'

: 'Quillo', 'coraje', 'no ni na' Aragón : 'Maño', 'ir de propio'

: 'Maño', 'ir de propio' Asturias : 'Guaje', 'Prao'

: 'Guaje', 'Prao' Cantabria : 'Espáis'

: 'Espáis' Castilla - La Mancha : 'Mangurrián', 'Rochero'

- : 'Mangurrián', 'Rochero' Castilla y León : 'Marchar', 'Pintea'

: 'Marchar', 'Pintea' Cataluña : 'Burxar', 'Apa'

: 'Burxar', 'Apa' Extremadura : 'Acho', 'Lambuzo'

: 'Acho', 'Lambuzo' Galicia : 'Morriña', 'Reseso'

: 'Morriña', 'Reseso' Islas Baleares : 'Acotxat', 'Pero'

: 'Acotxat', 'Pero' Islas Canarias : 'Guagua', 'Fleje'

: 'Guagua', 'Fleje' La Rioja : 'Pantaloneta'

: 'Pantaloneta' Madrid : 'Mazo'

: 'Mazo' Murcia : 'Potear', 'Gaupasa'

: 'Potear', 'Gaupasa' Navarra : 'Jarrear', 'Majico'

: 'Jarrear', 'Majico' País Vasco : ¡Ché!'

: ¡Ché!' Comunidad Valenciana : 'Mañaco', '¡Ché!', 'Descifi'

: 'Mañaco', '¡Ché!', 'Descifi' Ceuta : 'Mojarra'

: 'Mojarra' Melilla: 'Masiso'

Los usuarios tienen opiniones diversas

Sin embargo, no todos los usuarios están de acuerdo con las expresiones designadas en sus regiones. En los comentarios de una publicación de la cuenta de Instagram 'Código Nuevo', que se hace eco de este reportaje, muchos usuarios discrepan de la publicación.

'Soy de la Comunidad Valenciana y en mi vida he oído la palabra mañaco'; "Acho es murciano y no extremeño"; "Soy manchega y no he oído esas palabras en mi vida"... son algunas de las quejas sobre este mapa que en cualquier caso no ha dejado indiferente a nadie.