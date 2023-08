La caída de WhatsApp inunda las redes de memes: "¿Sabéis qué es lo que nunca se caía?"

El siguiente paso después de notar irregularidades en WhatsApp suele ser acudir al resto de redes sociales para ver si la plataforma ha dejado de funcionar. Y, de paso, si se puede bromear, mejor.

Así ha ocurrido este miércoles después de la caída de la plataforma, que ha tenido lugar cerca de las 17.20 horas, según han reportado los internautas en Downdetector.

No obstante, a partir de esa hora también han comenzado a verse las primeras reacciones en Twitter, donde los usuarios han compartido mensajes, fotografías y vídeos para comentar lo ocurrido. Como dice el dicho: 'me río por no llorar'.

Se cayó #WhatsApp ? Sabés que no se caía nunca? pic.twitter.com/P1TJofvz8o — Evil Genius (@_MuyPocasPulgas) August 2, 2023

TODO EL MUNDO llegando a twitter para comprobar que se ha caído whatsapp



pic.twitter.com/7Dt9AItOr5 — ًً (@maarcoofdezz) August 2, 2023

Todos corriendo a twitter para comprobar si se cayó #WhatsApppic.twitter.com/IcSuvW2CGc — Pepe Minogue ✨ (@Ppluche_Martini) August 2, 2023

Todos llegando de Instagram y WhatsApp a Twitter para comprobar que de verdad se cayó 😂😂😂😂



El mundo lo controla una élite masona y pedófila

Despierta.

Despierta.

Despierta.pic.twitter.com/ABmWJfNnNy — trip maracas (@putamxracas) August 2, 2023

Yo yendo a twitter a ver si se cayó whatsapp o si es mi celular/wifi. pic.twitter.com/mx97fzk503 — 𝔑𝔬𝔞𝔥 ℜ𝔞𝔪𝔦𝔯𝔢𝔷 (ᴴᴱ/ᴴᴵᴹ) (@Dayki0o) August 2, 2023

Tod@s cuando no salen nuestros mensajes porque #WhatsApp se cayó pic.twitter.com/orqxaJThkA — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 2, 2023