La bronca en dos idiomas que se ha hecho viral, entre un hombre que hablaba inglés y otro que le respondía en español

Hablando se entiende la gente, eso dice el refrán, pero en ocasiones no es más que una frase vacía, sobre todo cuando de broncas en dos idiomas se trata, como el caso de un vídeo que se ha hecho viran en redes sociales.

En el clip puede verse el pasillo de un avión y sobre todo, oírse cómo dos personas están discutiendo. Lo que lo hace distinto de cualquier otra discusión, además del tono encendido de bronca, es que los dos interlocutores no se entienden.

Entre las risas de otros pasajeros puede oírse a un hombre que habla inglés gritando y diciendo cosas como "motherfucker", que en español podría traducirse como "hijo de puta".

Así que el otro contendiente, latinoamericano, responde sin dudar. "Hijolagranputa eres tú, coño", espeta y no duda en desplegar vocabulario hiriente como "mamahuevo".

Como no se entienden, en un momento dado el hispanohablante, ante los gritos del anglosajón, dice "¿qué me importa a mí si no sé lo que me dices?". La discusión escala y el que habla inglés dice: "stupid", a lo que el otro responde "stupid tú".

Poco después, mientras el otro sigue a voz en grito, el que habla español añade un sonoro (y poco correcto) "maricón" y un claro "loco del diablo".

Los comentarios, mayoritariamente de hispanohablantes, no dudaban en dar por vencedor al bando del español. "Ganó el idioma español, tiene mas tenacidad en la interpretación", decía un usuario. "No existe insulto en inglés capaz de contrarrestar un 'mam@güevo'", decía otra. "Puedes no saber algún idioma, pero los latinoamericanos sabemos muy bien cuando nos mentan la madre", reflexionaba un tercero, entre otros muchos.