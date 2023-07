Una ecuatoriana relata su primera cita con un español e incendia las redes: "No puedo creer que alguien tan guapo sea tan miserable"

Las primeras citas no siempre salen como una espera. Las costumbres y culturas de cada persona pueden condicionar el desarrollo de uno de estos encuentros, ya sea para bien o para mal. Esto es lo que le ha pasado a una joven ecuatoriana, quien ha salido decepcionada de una cita con un chico español.

María Alejandra, registrada en TikTok como 'malejandraec', reside en Madrid desde hace pocos meses y decidió descargarse una aplicación de citas para probar y conocer a alguien. Así, ha compartido en su perfil la historia de su primer encuentro con un joven español.

"Yo nunca había salido con un español, pero tenía como este miedo porque me dijeron que los españoles son de ese tipo de hombres que te hacen pagar la cuenta", comienza diciendo la usuaria, asegurando que sus amigas ya le habían "advertido" sobre eso.

Al parecer, el encuentro entre los dos había ido muy bien. Ella lo esperó en un bar y, mientras, pidió una botella de agua. Cuando él llegó se pidió una cerveza y, cuando quisieron pedir una segunda ronda, el local ya estaba cerrando. Entonces sucedió lo que ella temía.

"Cuando llega la cuenta, yo en mi cabeza dije 'yo no creo que me haga pagar la cuenta porque me he pedido solo un agua'. Pero fui una ilusa, porque sí me hicieron pagar la cuenta", señala sorprendida la joven. "Yo me quería morir, no me puedo creer que un hombre tan guapo sea tan miserable en esta vida", añade.

La joven decidió continuar la cita en otro lugar porque tenían muy buena conexión. "Realmente no estoy de acuerdo con eso de pagar 50 y 50", continua en una segunda parte, donde explica que aun así siguió con la cita para "vivir el momento" y "ver qué pasa".

"Fuimos a tres lugares diferentes y en todos esos locales pagamos mitad y mitad obviamente", prosigue antes de contar que, de hecho, en uno de esos sitios a ella le cobraron más. "No entiendo señor porque me está cobrando más que a él si yo soy la mujer. Si va a cobrarle a alguien de más debería cobrárselo a él y no a mí", pensó en ese momento.

Asimismo, la usuaria también asegura estar incrédula ante una pregunta del chico: "Me dice en medio de una conversación: '¿me puedes dar un beso?'". Al final, confiesa que ella lo tuvo que besar a él, ya que según cuenta él no tuvo la iniciativa. "Yo no sé ni por qué me preguntó, no sé si eso es normal, si me vas a besar agárrame y bésame", confiesa.

Por último, comenta que cuando se iban a ir ya eran las tres de la madrugada y él tenía moto, por lo que podría haberla llevado a su casa. "Ni siquiera se ofreció, y yo no vivo tan lejos de donde estábamos", manifiesta indignada.

"Me preguntó como llegué, obviamente lo dejé en visto y no le respondí más, y no voy a volver a salir con él", concluye la joven.

Los dos vídeos sobre la cita no han pasado desapercibidos y los usuarios han comentado sus impresiones, tanto a favor como en contra.

"A mí me resulta extraño que les moleste pagar lo que consumen", "Que gran diferencia cultural, yo no necesito que nadie me pague nada, me siento más cómoda 50/50" o "Bienvenida a un país donde las mujeres luchamos por nuestra independencia. Lo que es de mala educación es no responderle, le has hecho un favor" son algunos de los razonamientos en contra de las palabras de la usuaria.

"Cosas de latinas que solo las latinas entendemos", "Da igual la química que haya entre vosotros, si es tacaño no es ahí", "Después de que me haga pagar un agua ya se me hubiera quitado el encanto por él" o "Aguantaste hasta mucho hermana" son otros de los comentarios a favor.