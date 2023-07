Un 'tiktoker' británico descubre el tinto de verano y el calimocho y revoluciona la red social con sus comentarios

En la época de verano, no son pocos los británicos que llegan a España para disfrutar de sus vacaciones. Especialmente en zonas de costa, no es raro ver a ingleses disfrutando de tinto de verano o calimocho, algunas de las bebidas más típicas del país.

Y es que, fuera de las fronteras españolas, no es normal encontrar este tipo de "cócteles refrescantes". Por ello, el tiktoker Oli Brandon no ha dudado en enseñar a sus seguidores a hacer en su casa estas mezclas.

"¿Alguna vez has mezclado vino tinto con Coca-Cola? En España tienen algunas bebidas diferentes como esta, así que vamos a probarlas. Usando la botella de vino tinto más decente que se pueda comprar con cuatro euros", comienza a narrar en su vídeo.

Así, enseña a sus compatriotas las dos sencillas recetas. La primera de ellas, el tinto de verano, o "Red of the summer" en inglés: "Vi esta bebida en algunos bares y restaurantes y tenía muchas ganas de probarla, con Fanta para mezclar con el vino tinto. Después de los primeros sorbos no estaba muy seguro, pero es realmente muy refrescante".

Y, como así ha confesado, esta es su mezcla favorita, aunque al principio no estuviera muy seguro: "El cítrico del limón potencia el sabor afrutado del vino, haciéndolo muy ligero y bebible. Me gustó tanto esto que lo tomé varias veces más durante el viaje".

Sin embargo, el calimocho no ha tenido el mismo éxito. De nuevo, el joven ha mostrado a sus espectadores el procedimiento para prepararlo: "Se hace mezclando a partes iguales vino tinto y Coca-Cola y es una bebida muy popular entre estudiantes universitarios y también como bebida económica".

"Después de los primeros sorbos no estaba muy seguro, pero este realmente no me gustó. No sé si elegí el vino tinto equivocado, pero para mí los sabores no se mezclaron muy bien. Además, fue demasiado dulce para mí y realmente no me pareció tan refrescante como el tinto de verano", ha concluido.

El vídeo cuenta ya con más de 320.000 reproducciones y supera los 20.000 'me gusta'. Aunque lo mejor son comentarios que, lejos de llegar a su público objetivo, se han llenado de españoles explicándole al británico el porqué no le gustó el calimocho.

"Si el kalimotxo lo haces con un vino barato mejora mucho" o "la proporción está mal, es 90 vino mi rey", han sido alguno de los consejos que le han hecho. Además, sobre el tinto le han dicho que sea muy "careful" (cuidadoso en inglés) porque es "refreshing, pero easy to drink (fácil de beber) y cuando te das cuenta you go (te vuelves) loco".